Copom mantém taxa de juros em 13,75% ao ano

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 13,75% ao ano foi unânime e era esperada pelos analistas financeiros. Embora a inflação recente tenha subido, o Banco Central não ajustou a taxa, mantendo-a no nível mais alto desde janeiro de 2017. As informações são da Agência Brasil.

Este é o quarto mês consecutivo sem mudanças na taxa, que foi elevada 12 vezes seguidas antes, começando em meio a alta nos preços de alimentos, energia e combustíveis.

De março a junho de 2021, o Copom elevou a taxa em 0,75 ponto percentual em cada encontro. No início de agosto do mesmo ano, o BC passou a aumentar a Selic em 1 ponto a cada reunião. Com a alta da inflação e o agravamento das tensões no mercado financeiro, a Selic foi elevada em 1,5 ponto de outubro de 2021 até fevereiro de 2022. No ano passado, o Copom promoveu dois aumentos de 1 ponto, em março e maio, e dois aumentos de 0,5 ponto, em junho e agosto.