Campos Neto responde às críticas de Lula sobre autonomia do Banco Central

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, declarou hoje (7) em uma palestra transmitida pela internet em Miami, Estados Unidos, que a independência do BC é importante para que o país pague menos juros. Ele afirmou que a autonomia do órgão, implementada desde o ano passado, teve como principal ganho desvincular a atuação da autoridade monetária dos ciclos políticos. As informações são da Agência Brasil.

“A principal razão, no caso da autonomia do Banco Central, é que desconecta o ciclo da política monetária do ciclo político, porque eles têm diferentes durações e interesses. Quanto mais independente você é, mais eficaz você é, menos o país pagará em termos de custo de ineficiência da política monetária”, declarou Campos Neto durante o evento 2023 Milken South Florida Dialogues, que trata de inovações digitais.

Campos Neto afirmou que a autonomia do BC permite a construção de agendas que ultrapassam interesses de determinado governo. Ele citou inovações como o Pix e o open finance como exemplos de legados da gestão anterior do BC, que foi liderada pelo atual presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, que também estava presente no evento.

“Ilan está aqui. Começou um grande trabalho, falando sobre inovação. Então cheguei lá [no Banco Central], a pressão era muito grande, porque ele fez um trabalho maravilhoso e pensei. Como posso melhorar o que foi feito?”, disse.

Falas de Campos Neto vêm após críticas de Lula

A posse do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, ocorreu na segunda-feira (6) e foi marcada por críticas públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à autonomia do Banco Central (BC) e aos juros altos. Lula chamou de injustificável a manutenção da Taxa Selic em 13,75% ao ano.

“Se a classe empresarial não se manifestar, se acharem que vocês estão felizes com uma taxa de 13,5% [na verdade 13,75% ao ano], eles não vão abaixar os juros. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja nesse patamar. É uma vergonha a taxa e a explicação que deram para a sociedade”, declarou Lula em discurso.