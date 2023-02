'O Brasil não pode ser só a fazenda do mundo', pontua Aloizio Mercadante, novo presidente do BNDES

Novo domicílio

Passados 36 dias da posse, Lula e Janja finalmente se mudaram, ontem, para o Palácio da Alvorada, em Brasília.



Congresso

Flávio Bolsonaro denunciou ao Conselho de Ética do Senado o episódio em que Randolfe Rodrigues tomou o celular de um youtuber.

Aloizio Mercadante (J. Bosco)

"O Brasil não pode ser só a fazenda do mundo”

ALOIZIO MERCADANTE, novo presidente do BNDES, ontem (6), na sua cerimônia de posse. Ele disse que o desenvolvimento de micro a médias empresas e fomento à reindustrialização são as prioridades da atual gestão.

PAGAMENTO

MÉDICOS



Em reunião com o Sindicato dos Médicos do Estado do Pará (Sindmepa), na manhã de ontem, o novo secretário de saúde de Belém, Pedro Anaisse, confirmou para esta sexta-feira, 10, o pagamento dos salários atrasados dos médicos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Marambaia e Jurunas, que recebem por meio da organização social In Saúde, e ainda parte dos atrasados dos médicos do Hospital de Pronto-Socorro Municipal Humberto Maradei, o PSM do Guamá.

GARANTIA

Outros atrasos que não estavam ecoando nos protestos também foram tratados, como o dos médicos anestesistas, que não recebem há oito meses, e tiveram a garantia do secretário de saúde de que vão receber os pagamentos de setembro de 2022 ainda neste mês de fevereiro. Anaisse também informou que os médicos ortopedistas, que estavam sem receber havia quase um ano, desde março do ano passado, receberam agora o equivalente a dois meses, mas que os demais pagamentos serão ajustados em breve, sem determinar ainda uma data aos ortopedistas.

DÍVIDAS

O secretário Pedro Anaisse admitiu, ainda, que são muitas as dívidas acumuladas na Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), e que hoje dificultam a regularidade dos pagamentos no sistema de saúde. Por isso, Anaisse pediu ao Sindmepa um prazo de 90 dias para analisar o cenário da saúde na capital paraense, junto a uma equipe de consultores técnicos que já começam a trabalhar. Eles tentarão solucionar a crise orçamentária que afeta a garantia de insumos e os pagamentos dos salários em dia, para que esses pagamentos ocorram, ao menos, no dia 30 do mês subsequente a cada prestação dos serviços. A direção do Sindmepa avaliou a reunião como proveitosa e disse que sentiu boa vontade no secretário em solucionar os graves problemas da saúde de Belém.

INVERNO

CHEIAS

O inverno amazônico começou rigoroso no mês de fevereiro nas regiões sul e sudeste do Pará. Em Marabá, que todo ano enfrenta o problema da cheia do rio Tocantins, as chuvas intensas do final de semana resultaram, ontem pela manhã, na marca de 8,43 metros acima do leito normal do rio Tocantins. Entre os bairros mapeados pela Defesa Civil Municipal com risco de alagamento estão Santa Rosa e Vila Canaã (Velha Marabá); Folhas 13, 14, 25 e 33 (Nova Marabá); Amapá, Filadélfia, Independência, da Paz e Vale do Itacaiúnas (Cidade Nova).

ACIDENTES

Além do desalojamento de muitos moradores, a enchente aumenta o risco de acidentes associados à eletricidade, como curtos-circuitos dentro das residências alagadas, além do risco de queda de cabos energizados na água. Para reduzir também esses riscos, a Equatorial Pará elaborou um plano de ações junto com a Defesa Civil Municipal, o Exército Brasileiro e o Corpo de Bombeiros - e, entre as estratégias, caso algum ponto das áreas de risco seja alagado e apresente riscos à vida, o fornecimento de energia será suspenso, provisoriamente, até que o nível do rio diminua.

ÁRVORE

SÍMBOLO

A queda, na madrugada de ontem, de parte da samaumeira da Praça da Basílica Santuário, o antigo Conjunto Arquitetônico de Nazaré (CAN), anunciou a possibilidade de se abrir um vazio no local. A equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) chegou a avaliar que, por bem, era melhor remover integralmente o resto da árvore centenária, após o incidente.

CENTENÁRIA

Logo depois que a Semma informou que iria plantar uma nova árvore da mesma espécie no local, muitos moradores do entorno foram até lá buscar, como recordação, um pedaço da árvore, que mede aproximadamente 25 metros de altura, tem 150 anos de idade e é um dos pontos de pouso da conhecida revoada de periquitos nos finais de tarde de Belém.

PODA

No início da noite, porém, a Semma informou que fará mais uma tentativa de salvar a árvore. Deverá ser feita mais uma “poda drástica, na esperança de que a samaumeira rebrote, isto é, ganhe vida novamente”, disse a Prefeitura de Belém. Apenas caso isso não ocorra, o vegetal será retirado, por completo, e uma nova samaumeira será plantada no local.

EM POUCAS LINHAS

► O Ministério Público do Pará, por meio do 8º promotor de Justiça da Infância e Juventude de Belém, Antônio Lopes Maurício, celebrou um termo de cooperação técnica do Banpará com a Fundação Papa João XIII e a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, para concessão de bolsas de aprendizagem a jovens em cumprimento ou pós-cumprimento de medidas socioeducativas. O termo prevê ações articuladas de inclusão socioprodutiva, por meio do contrato de aprendizagem. A Promotoria expediu recomendações para bancos, construtoras, supermercados e outras empresas para que acatem o termo. Aos estabelecimentos que não atenderem a recomendação será proposta Ação Civil Pública para que eles participem dessa cooperação.

► Uma programação especial celebra hoje, às 9h, os 47 anos da Legião da Boa Vontade (LBV) no Estado do Pará, e ainda os 25 anos da Escola de Educação Infantil Jesus, localizada na travessa Padre Eutíquio, em Belém. Na ocasião, 112 crianças de 3 a 5 anos atendidas em período integral na escola receberão kits pedagógicos arrecadados pela campanha LBV — Educação: Futuro no Presente!

► Apesar de ter se transferido para o setor de saneamento do Estado, José Fernando Gomes Jr. foi prestigiado, ontem, pelos representantes dos principais setores produtivos do Pará, em sua posse como novo presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Na cerimônia, com presença de dirigentes do setor industrial, do comércio e do agronegócio, ele adiantou que já se reuniu com o ministro das cidades, Jader Barbalho Filho, para tratar de obras de ampliação de fornecimento de água no Pará.

► A Polícia Civil do Pará emitiu alerta para o período do carnaval, especialmente aos casos de crimes sexuais. Os de maior ocorrência são importunação sexual, estupro e estupro de vulnerável. A orientação preventiva é: sair com pessoas conhecidas e comunicar eventos posteriores. E, se for vítima ou presenciar um desses crimes, procurar a Delegacia da Mulher o mais rápido possível, para atendimento adequado e encaminhamento às perícias.