Mercado empresarial do Pará reage com otimismo ao novo presidente do BNDES

Em seu discurso de posse, nesta segunda-feira (6), o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que vai apoiar o crescimento e a modernização das micro, pequenas e médias empresas. Segundo ele, haverá um aporte de R$ 65 bilhões para o segmento, entre outras medidas, como uma taxa de juros mais competitiva. A novidade agradou os representantes do setor no Estado.

VEJA MAIS

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, a diretriz do BNDES é muito importante para os pequenos negócios, uma vez que esses têm papel essencial no crescimento do País. Ele acredita que o posicionamento do banco, a partir de agora, vai reduzir “barreiras legais e a burocracia”. “O posicionamento do novo presidente do banco vem atender as nossas aspirações enquanto instituição de fomento ao empreendedorismo. O suporte financeiro e a facilitação para empreendedores acessarem linhas de créditos diferenciadas é um forte incentivo para o ambiente dos pequenos negócios, e a adesão dos bancos é fundamental nesse sentido, o que torna a fala do presidente bastante pertinente e louvável”, frisou.

O presidente da Federação das Micros e Pequenas Empresas do Estado do Pará (Femicro-PA), Valber Cordeiro, tem a mesma visão. Para ele, as micro e pequenas empresas precisam ter um tratamento diferenciado, principalmente por parte de quem oferece crédito. “Todas as medidas que vierem em benefício dessa classe, que luta com tanto sacrifício para manter a economia, sendo hoje o setor que mais contribui com a geração de emprego no nosso país, são bem-vindas. Quando o presidente do BNDES diz que pretende facilitar o acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas, com uma taxa de juros mais competitiva, para nós, é motivo de satisfação, pois ainda precisamos muito de acesso facilitado ao crédito. Esperamos, portanto, que o discurso do presidente se torne uma realidade, pois nem sempre os micro e pequenos empresários são tratados da mesma forma que os grandes, embora sejam eles que sustentem a economia e seus empreendimentos façam circular a moeda nos municípios”, detalhou.

Segundo Cordeiro, é fundamental criar um ambiente de negócios favorável para que as micro e pequenas empresas continuem a existir. “Essa fala do presidente do BNDES nos traz alegria. A Femicro apoia qualquer ação, alternativa, projeto ou iniciativa que crie um ambiente favorável de desenvolvimento para micro e pequenas empresas. Porque enquanto elas existirem haverá emprego e renda. Nós queremos realmente que o País saia da crise gerada pela pandemia de Covid-19”, frisou.