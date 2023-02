Mercadante toma posse na presidência do BNDES e fala em cooperação com países sul-americanos

Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Aloizio Mercadante tomou posse na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em cerimônia no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (6). Em seu discurso, ele declarou que não pretende disputar mercado com a iniciativa privada e que deseja mais cooperação com os outros países sul-americanos. Com informações dos portais UOL e Poder 360.

"Nosso desenvolvimento passa necessariamente pela integração da América Latina e pela parceria com países do Sul Global", afirmou Mercadante.

VEJA MAIS

Ao falar sobre a cooperação com países sul-americanos, afirmou que o destino do Brasil está ligado ao da região. "O Brasil é grande, mas será ainda maior quando atuar em conjunto com seus vizinhos", afirmou.

Um dos desafios do novo presidente do BNDES é a reindustrialização - carteira da indústria do banco, que já chegou a ser de 43%, hoje é de 16%.

"Se quisermos ter futuro, precisaremos de um BNDES mais presente e atuante, e de uma relação de equilíbrio com o Tesouro Nacional. Mas não pretendemos ficar disputando mercado com o sistema financeiro privado. Precisamos de parcerias e o BNDES pode contribuir para reduzir risco, abrir novos mercados, alongar prazos e elaborar bons projetos para os investimentos", declarou Mercadante.

Graduado em economia pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em ciência econômica e doutor em teoria econômica, Mercadante é professor licenciado de economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e professor aposentado da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Filiado ao PT, já foi deputado federal, senador pelo Estado de São Paulo e ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação, e da Casa Civil.