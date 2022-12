Banco Central mantém taxa básica de juros em 13,75%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central votou unanimemente, nesta quarta-feira (7), pela manutenção da Selic (a taxa básica de juros) em 13,75% ao ano pela terceira reunião consecutiva. As informações são da Agência Estado.

A taxa permanece no maior patamar em cerca de seis anos, depois do mais longo ciclo de alta de juros da história do Copom, iniciado em março de 2021.

A decisão de manutenção da Selic em 13,75% era esperada por 46 das 48 instituições financeiras consultadas pelo Projeções Broadcast, em linha com a sinalização do Copom de estabilidade da taxa neste patamar por um período "suficientemente prolongado".