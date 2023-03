'A taxa de juros de vocês é, de fato, chocante. É o tipo de taxa que vai matar qualquer economia'

Correios fazem leilão

Os Correios anunciaram realização de leilão eletrônico para venda de 64 veículos na Região Metropolitana de Belém.



PMs enviados ao RN

Os policiais do Pará mandados ao estado devem ajudar com rondas na região metropolitana de Natal, disse o coronel Dilson Júnior.

Legenda (J.Bosco)

"A taxa de juros de vocês é, de fato, chocante. É o tipo de taxa de juros que vai matar qualquer economia.”

Joseph Stiglitz, vencedor do Nobel de Economia. Nesta segunda-feira (20), ele declarou que a taxa de juros no Brasil equivale a uma “pena de morte”.

DISPUTA

CARGO



Antes considerada uma secretaria sem grande importância, a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) de Ananindeua tem promessas de receber mais recursos com as novas políticas ambientais do Estado, e se tornou alvo de uma forte disputa política que extrapola as fronteiras do município. O motivo é que, no momento, o ex-deputado Eliel Faustino (União Brasil) tem, ainda, o comando do órgão, do qual não quer abrir mão para não enfraquecer ainda mais politicamente, já que não foi eleito e na nova gestão estadual não conseguiu acesso nem mesmo aos cargos de segundo escalão.



DECISÃO



Já o deputado federal Olival Marques (MDB) está fazendo de tudo para conseguir o comando da Sema, tanto pessoalmente quanto por pressões do vereador Diego Alves, que é do bloco de Olival. Outro que também quer a mesma Sema é o vereador Antônio da Moto (PROS), que está propondo ao prefeito ainda a opção de negociar sua vaga na Câmara, já que assumindo a pasta ele abriria vaga para sua suplente, que, por sinal, é a atual secretária de urbanismo de Ananindeua, Adriana Cardoso (PROS). Resta saber, nos próximos capítulos, qual será a decisão do prefeito Daniel Santos (MDB).

AMAZÔNIA

CRUZEIRO



Saiu de Belém no domingo, 19, o cruzeiro alemão Hanseatic Spirit, da companhia Hapag-Lloyd. A viagem de quatro mil quilômetros, da capital paraense a Iquitos, no Peru, inclui o arquipélago do Marajó e Alter do Chão.



PREÇO



No site, a companhia convida o viajante a experimentar “o país das maravilhas verdes” e promete um mergulho “perto do pulsar da Amazônia”. Entre os detalhes mais curiosos está o preço da aventura: aproximadamente 13 mil euros, pouco mais de R$ 72 mil, para 18 dias de passeio. Ou seja, a diária média é de R$ 4 mil.

FUTEBOL

INCLUSÃO



O governo do Pará lançou uma campanha pelo respeito à diversidade nos estádios de futebol. O objetivo é tornar o ambiente mais seguro, especialmente para as mulheres e para a população LGBTQIAP+. O tema da campanha é “Juntes somos mais fortes e queremos respeito”. O uso do pronome neutro dividiu opiniões e ajudou a dar ainda mais visibilidade para a campanha, que se tornou um dos temas mais comentados nas redes sociais, no fim de semana.

PALESTINA

VISITA



O prefeito Edmilson Rodrigues tem encontro marcado hoje com a jornalista palestina Rita Abuhgosh, que vive em Ramallah, capital da Autoridade Nacional Palestina, e é representante do Comitê Nacional contra o Racismo e o Apartheid. O encontro faz parte das ações contra o racismo e o apartheid. Durante a audiência, Rita Abuhgosh entregará ao prefeito carta enviada por Abdallah Anari, diretor executivo da Associação das Autoridades Locais Palestinas, saudando o prefeito de Belém por sua solidariedade à causa palestina em sua luta contra a ocupação e o apartheid israelense e convidando Edmilson para visitar a Palestina e “conhecer de perto a luta dos palestinos pela liberdade”.

ESTUPRO

PRISÃO



Um vereador de Bagre, no arquipélago do Marajó, foi preso ontem, acusado de estuprar a filha, de 13 anos. O homem se apresentou à polícia após ter a prisão preventiva decretada a pedido da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). Os nomes do parlamentar, da adolescente e da mãe dela não são divulgados em cumprimento às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

SAÚDE

COMISSÃO



A discussão dos problemas existentes no sistema de saúde pública de Belém levou o Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) do Pará a criar a Comissão Especial de Saúde do CPJ, em conjunto com os promotores de Justiça com atuação na área de saúde nos municípios da Região Metropolitana de Belém. Em sessão extraordinária, o Colegiado aprovou para a comissão os nomes dos procuradores de Justiça Geraldo Rocha, Ubiragilda Pimentel, Socorro Mendo e Waldir Macieira. O procurador-geral de Justiça César Mattar Jr., que presidiu a sessão, emitirá nos próximos dias uma portaria específica para formalizar a Comissão.

Em Poucas Linhas

► O Comando Militar do Norte faz amanhã o lançamento de uma campanha de doação de sangue, em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A ação faz parte das comemorações pelos dez anos de existência do Comando e o lançamento será às 9h, no Quartel General Integrado, na rua João Diogo, em Belém.

► Hoje é o Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas e, para marcar a data, os Povos Tradicionais de Matrizes Africanas farão uma caminhada em defesa da liberdade religiosa. A programação começa às 9h, na Escadinha do Cais do Porto, e será encerrada no mercado Ver-o-Peso.

► No próximo sábado, 25, o Creci Pará vai realizar a I Ação Social da nova gestão. Em uma parceria com o deputado Nilton Neves, o Conselho disponibilizará o auditório da sede, em Belém, para a emissão gratuita de registro civil (RG) e certidão de nascimento.

► A advogada Anne Veloso Monteiro vai assumir a Academia Paraense Literária Interiorana. A cerimônia de posse será amanhã, às 18h, na Academia Paraense de Letras.

► O ex-deputado estadual Miro Sanova tomou a decisão de deixar o Partido Democrático Trabalhista (PDT), no qual fez sua carreira política, mas onde estaria se sentindo desprestigiado, passando por muitas dificuldades nas eleições do ano passado, quando concorria ao cargo de deputado federal. Além de deixar o partido, ele avalia a possibilidade de mudar seu domicílio eleitoral de Ananindeua para Belém, ainda dentro do prazo para concorrer nas próximas eleições, em 2024.

► Os prefeitos Luziane Solon, de Benevides, e Darci Lermen, de Parauapebas, participaram, em Jundiaí (SP), do 1º Encontro Brasileiro de Cidades das Crianças, com debates realizados domingo e ontem. Eles seguem de hoje até esta quarta-feira, durante o Fórum Internacional da Infância, que tem como temas “Promover a Participação”, “Garantir a Autonomia” e “Direito à Cultura”.