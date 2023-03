Preços dos combustíveis recuam nos postos de Belém

Mais de dez dias depois da reoneração dos combustíveis voltar a valer, o que ocorreu no dia 1° de março - após decisão do governo federal -, o preço dos produtos parece ter baixado novamente, sem uma razão determinante, neste último final de semana, pelo menos nos postos de combustíveis localizados em Belém. Logo depois do anúncio da reoneração, o preço médio do litro de gasolina podia ser encontrado por R$ 5,39. Agora, esse valor chega a até R$ 5,09, para pagamentos considerados à vista, ou seja, em dinheiro, débito ou PIX.

De acordo com o gerente de um posto sediado no bairro do Marco, Luiz Almeida, logo depois da decisão sobre a reoneração dos combustíveis ser publicada, o preço do litro da gasolina, que estava abaixo dos R$ 5,00 subiu para R$ 5,39. Na semana passada, o preço caiu para R$ 5,29 e, neste sábado, 11, voltou a recuar, ficando em R$ 5,27, para pagamentos à vista. No caso dos pagamentos a prazo, como no cartão do crédito, o preço do litro de gasolina permanece em R$ 5,89 desde o início do mês. “Por enquanto, os clientes estão gostando, não tivemos nenhuma reclamação. Para nós, está excelente”, declarou.

A mesma opinião tem a gerente Carla Souza, que atua em um posto de combustíveis localizado no bairro da Pedreira. Lá, o preço do litro de gasolina está R$ 5,19, também para pagamentos à vista. “Não sabemos ainda o que está determinando essa queda, pode ser a redução dos preços nas refinarias, mas o que a gente ouve aqui é que deve baixar ainda mais. O movimento está muito bom, a gente não consegue ficar sentado”, disse ela.

A redução nas refinarias, a que Carla se refere, foi anunciada quase ao mesmo tempo em que o governo publicou a decisão de reonerar parcialmente os combustíveis, os quais tinham sido desonerados desde o ano passado, por iniciativa do ex-presidente Jair Bolsonaro. No final de fevereiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a reoneração dos combustíveis geraria um impacto de R$ 0,47 por litro, no caso da gasolina e de R$ 0,02, no caso do etanol. Já o diesel continua isento de impostos até o fim do ano.

Alguns momentos antes, a Petrobras havia anunciado redução de 3,93% no preço médio da gasolina vendida para as distribuidoras e de 1,95% no preço do diesel. A medida foi vista como uma forma do governo balancear a volta dos impostos.

As medidas anunciadas realmente provocaram um aumento no preço dos combustíveis, os quais, agora, estão recuando. Em nota enviada à redação do Grupo Liberal ainda no final de fevereiro, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Lojas de Conveniência do Estado do Pará (Sindicombustíveis-Pará), explicou que diversos fatores contribuem para a definição dos preços dos combustíveis que chegam aos consumidores. “A precificação e seu momento dependem da análise de cada empresa. Lembramos que o Estado do Pará - através da Lei 9.755/22, publicada em 16/12/2022 – majorou a alíquota geral do ICMS de 17% para 19%, cujos efeitos terão início em 16/03/2023. Também houve elevação da base de cálculo do ICMS pelo Estado do Pará”, afirmou a entidade.

Preço médio nacional é de R$ 5,25 por litro de gasolina

Em seu site, onde calcula o preço médio da gasolina em todos os Estados e no Brasil, a Petrobras informa que o preço médio do combustível no Estado do Pará está em R$ 5,04, dos quais R$ 0,65 correspondem à parcela destinada à distribuição e revenda (12,9%); R$ 0,85 representam o custo do Etanol Anidro (16,9%), que é misturado à gasolina; R$ 0,89 correspondem ao imposto estadual (17,6%); R$ 0,35 são os impostos federais (6,9%) e R$ 2,30 são a parcela da Petrobras (45,7%).

De acordo com a companhia, o preço médio no Brasil hoje está em R$ 5,25. O Estado que registra o menor preço, segundo esse levantamento, é a Paraíba, com média de R$ 4,94 por litro de gasolina. Na outra ponta, com a gasolina mais cara, aparece o Estado do Ceará, com preço médio de R$ 5,75.

Confira, segundo a Petrobras, o preço médio do litro da gasolina em todos os Estados do País e a média nacional:

Alagoas - R$ 5,14

Amazonas - R$ 5,67

Ceará - R$ 5,75

Distrito Federal - R$ 5,34

Espírito Santo - R$ 5,31

Goiás - R$ 5,48

Maranhão - R$ 5,04

Mato Grosso - R$ 5,05

Minas Gerais - R$ 5,12

Pará - R$ 5,04

Paraíba - R$ 4,94

Paraná - R$ 5,35

Pernambuco - R$ 5,16

Rio de Janeiro - R$ 5,21

Rio Grande do Norte - R$ 5,54

Rio Grande do Sul - R$ 5,17

Santa Catarina - R$ 5,30

São Paulo - R$ 5,08

Média Nacional - R$ 5,25

VEJA MAIS: