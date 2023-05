Hospital Ophir Loyola abre PSS para serviço temporário

O Hospital Ophir Loyola (HOL), do governo do estado do Pará, anunciou a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de servidores temporários. Serão preenchidas 88 vagas distribuídas entre 12 cargos: enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, biomédico, nutricionista, psicólogo, assistente administrativo, técnico em enfermagem, técnico de laboratório, técnico de radiologia e auxiliar operacional. As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma on line entre os dias 24 e 26 de maio.

Os salários ofertados variam de R$ 1.215,50 a R$ 2.053,54, sem contar outras vantagens legais que poderão ser acrescidas. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias, ou seja, 30 horas semanais.

As etapas da seleção são as seguintes: Na 1ª fase, acontecerá a Inscrição. de caráter habilitatório; na 2ª fase, haverá a análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e na 3ª fase, será realizada uma entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, exigível apenas aos candidatos classificados, conforme o dobro do número de vagas definido pelo edital.

As regras do PSS estão definidas no Edital n ° 02/2023. Confira aqui.

As inscrições serão realizadas no site www.sipros.pa.gov.br , no horário de 00h00min da quarta-feira, 24, até às 23h59min da sexta-feira, 26. As fases do certame poderão ser consultadas no mesmo endereço eletrônico.

Tire dúvidas aqui.

Requisitos

O candidato deverá preencher os requisitos básicos: ser brasileiro nato ou naturalizado; ter no mínimo 18 anos de idade no ato da inscrição; estar quite com as obrigações eleitorais e militares; não ter sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício do cargo público; estar em gozo dos direitos políticos; possuir capacidade física e mental compatível com as atribuições da função pretendida, comprovadas por meio de atestado emitido por médico competente, a ser apresentado no ato da admissão.

Além dos itens mencionados, o canditado também terá que possuir diploma ou certificado de conclusão de curso; ter registro no órgão de classe para os cargos de nível superior e técnico, quando a legislação assim o exigir; e não ter sido contratado para função temporária na administração pública estadual num período inferior a seis meses da data da inscrição no PSS, conforme Lei Complementar nº 77/2011.