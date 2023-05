Concurso Público: Funai e Meio Ambiente devem anunciar certame em breve com 600 vagas

Foi autorizada pelo Governo Federal, a relização dos concursos da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e também do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ao todo, serão abertas 600 vagas. A portaria que autoriza a abertura dos certames foi publicada hoje (02/05), no Diário Oficial da União (DOU).

VEJA MAIS

De acordo com as portarias, é necessário publicar os editais em até seis meses. Haverá 98 vagas abertas para o Ministério, todas para analistas ambientais com nível superior. Para a Funai, serão oferecidos 502 novos cargos, incluindo vagas para Indigenistas Especializados, engenheiros florestais e agrônomos. É possível conferir a lista completa abaixo.

Veja a portaria completa sobre o cocurso da Funai

Veja a portaria completa sobre o concurso do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima