Inscrições para o concurso do BB Tecnologia e Serviços encerram na próxima sexta-feira (05)

Encerram na próxima sexta-feira (05), as inscrições para o concurso público do BB Tecnologia e Serviços, empresa que faz parte do conglomerado da instituição financeira, com oferta de 138 vagas e mais cadastro de reserva nos cargos de Técnico (97) e Analista (41).

Os interessados devem se inscrever via site da FGV Conhecimentos, até às 16h e para confirmar a inscrição é preciso efetuar o pagamento da taxa de R$ 59 a R$ 69.

No Pará estão sendo ofertadas 05 vagas para o cargo de Analista (Tecnológico) e 02 vagas para Técnico (Atendimento). As demais vagas estão sendo disponibilizados nos seguintes estados:

- Analista - Tecnológico: Distrito Federal (25), Goiás (2) e São Paulo (3);

- Analista - Interno: Distrito Federal (6);

- Técnico - Atendimento: Amazonas (1), Bahia (6), Distrito Federal (1), Espírito Santo (1), Goiás (2), Maranhão (2); Minas Gerais (10); Mato Grosso do Sul (2), Mato Grosso (4); Paraíba (1), Pernambuco (4); Piauí (1); Paraná (5); Rio de Janeiro (3), Rio Grande do Norte (2); Roraima (1); Rio Grande do Sul (5); Santa Catarina (4); São Paulo (16); Tocantins (1);

- Técnico - Interno: Alagoas (1), Amazonas (1), Bahia (1), Distrito Federal (1), Espírito Santo (1), Goiás (1), Maranhão (1), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (1), Mato Grosso (1), Piauí (1), Paraná (2), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Norte (2), Rio Grande do Sul (1), São Paulo (4), e Tocantins (1).

A remuneração para Técnico será de R$ 2.184,73 e para Analista, o valor será de R$ 4.369,45, com carga horária de 40 horas semanais e contratação pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho - CLT e pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), vigente na época da contratação.

Para participar do certame, a exigência é que os candidatos tenham idade mínima de 18 anos, estejam em dia com as obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, e tenham o certificado de habilitação de técnico de nível médio ou superior na área, conforme o exigido para o cargo pretendido.

A seleção será feita por meio de uma prova objetiva aplicada a todos os participantes, na data provável de 25 de junho de 2023. Os candidatos dos cargos de nível superior também serão submetidos a uma prova discursiva no mesmo dia. Além disso, também há previsão de aplicação de uma prova de títulos, que levará em consideração as certificações e especializações dos candidatos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).