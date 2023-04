Prefeitura de Xinguara oferta mais de 700 vagas na área da educação; veja como se inscrever

A secretaria municipal de educação e cultura do município de Xinguara, no sudeste paraense, está com inscrições abertas para Processo Seletivo Simplificado, para contratação em caráter temporário, de 250 vagas imediatas e criação de cadastro de reservas com 517 vagas, para atuação na Rede Municipal de Ensino. Entre as vagas ofertadas, 5% estão sendo reservadas para as Pessoas Com Deficiência (PCDs).

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Para o nível fundamental, as vagas ofertadas são para os cargos de Auxiliar Administrativo Escolar, Auxiliar de Sala em Creche, Cuidador Educacional e Monitor de Transporte Escolar. Já para os de nível médio, o cargo ofertado é para Técnico em Enfermagem que também exige que o candidato possua curso Técnico de enfermagem e inscrição no COREN/PA.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Para os candidatos com nível superior, as oportunidades são para Assistente Social, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de História, Professor de Língua Inglesa, Professor de Português, Professor de Matemática, Professor de Geografia, Professor de Estudos Amazônicos, Pedagogo e Psicólogo.

As remunerações para os novos servidores variam entre R$ 1.324,28 a R$ 5.568,64 dependendo da função escolhida. O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira, inscrição e a segunda, avaliação documental.

VEJA MAIS

Os interessados podem se inscrever a partir da próxima terça-feira (02) até às 23h59 do dia 22 de maio de 2023 através dos sites do Instituto Ágata e da Prefeitura Municipal de Xinguara. As inscrições serão realizadas somente via internet, com pagamento da taxa de inscrição a ser divulgado pela organizadora do certame. A seleção permite que o candidato efetue mais de uma inscrição, desde que atenda aos requisitos mínimos dos cargos para os quais se inscreveu. As remunerações para os cargos ofertados variam entre R$ 1.324,28 a R$ 5.568,64 dependendo da função escolhida.

O candidato que se inscrever em mais de um cargo, deverá estar ciente de que só poderá assumir uma vaga, conforme prioridade da opção selecionada, eliminando as demais opções de cargo as quais concorreu. O resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 26 de junho de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).