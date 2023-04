Concurso Público no Pará: cerca de 600 vagas estão abertas; veja os detalhes

No Pará, cinco concursos públicos abertos e somam 598 vagas, distribuídas em secretarias e institutos do Estado. Segundo o Governo, a previsão é de que ainda em 2023, mais 18 certames sejam realizados, em diferentes áreas de atuação.

Veja os editais abertos no Pará e a quantidade de vagas em cada um deles

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas); 136 vagas;

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (Igepps) - 24 vagas;

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) - 67 vagas ;

; Hospital Ophir Loyola, com 121 vagas ;

; Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - 250 vagas.

A secretária de planejamento e administração, Elieth Braga, declarou que o Governo do Estado tem investido na expansão das vagas por ser uma ferramenta importante para a valorização dos servidores. "O concurso público é uma forma democrática de acesso à uma carreira com estabilidade econômica. O Governo do Estado, buscando manter sua política de valorização do servidor, abre oportunidades para que qualquer cidadão, independente de origem e níveis socioeconômicos, possa concorrer a uma vaga no quadro de servidores públicos do Estado, que devem ser selecionados por mérito e habilidade, garantindo a qualidade dos serviços prestados à sociedade".

Nos anos de 2022 e 2021, com a retomada dos certames após a pandemia de Covid-19, foram ofertadas cerca de 5,4 mil vagas em concursos públicos nas áreas de segurança pública, por meio das polícias Militar e Civil; na Auditoria Geral do Estado do Pará (AGE), a Secretaria de Estado da Fazenda do pará (Sefa); Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), com mais de 200 mil inscritos.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)