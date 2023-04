Município de Prainha seleciona 350 profissionais temporários

A Prefeitura Municipal de Prainha divulgou a abertura das inscrições para o processo seletivo que tem o objetivo de preencher 350 vagas para cargos em vários níveis de escolaridade.

Os profissionais contratados receberão remuneração que varia de R$ 1.302 a R$ 3.523,87, para jornada de trabalho de 12 a 40 horas semanais. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Ágata, responsável pela execução do pss, até o dia 10 de maio. Será cobrada uma taxa de participação de R$ 55 a R$ 80, conforme o cargo escolhido.

Para contratação, é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 18 anos, esteja em dia com as obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, tenha ensino fundamental incompleto ou completo, médio completo, técnico, ou possua graduação na área, dentre outros. Para pessoas que atendem aos critérios listados no edital, uma porcentagem de vagas será reservada.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Para o fundamental incompleto, as chances são para os postos de coveiro (4); operador de usina de energia (1); serviços gerais (55); serviços gerais - gari (16); serviços gerais- lavadeira (2); serviços gerais - magarefe (10); tratorista (4); e vigia (35).

Já os participantes com o ensino fundamental completo podem concorrer às vagas para administrativo de cemitério (2); agente de portaria (3); auxiliar administrativo (34); motorista A/B (7); motorista D (11); motorista fluvial (7); operador de abastecimento de água (34); e trapicheiro (1).

Para o ensino médio, os cargos são de agente administrativo (12); entrevistador social (3); agente ambiental (4); guarda ambiental (2); fiscal de obras (2); fiscal de tributos (1); e microscopista (8). Haverá também vagas para técnico de laboratório (2) e técnico em enfermagem (51).

Os candidatos com o ensino superior podem concorrer às vagas para arquiteto (1); assistente social (4); biólogo (1); cirurgião dentista (5); enfermeiro (17); engenheiro agrônomo (2); engenheiro florestal (1); farmacêutico (1); médico veterinário (1); psicólogo (5); turismólogo (1).

A avaliação se dará em análise de documentos e experiências, e por entrevistas individuais. Os candidatos com maior pontuação na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas imediatas, serão convocados para entrevista individual e presencial, prevista para os dias 20 a 24 de junho de 2023.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)