Com vagas em municípios do Pará, AGU inicia seleção de estágio para nível médio e superior; confira

A Advocacia Geral da União (AGU) e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abriram processo seletivo nacional de estágio para estudantes do nível médio e superior. No Pará, as vagas são destinadas para os municípios de Marabá, Santarém e Belém, para os cursos de administração, direito, informática e nível médio.

As funções oferecem bolsa auxílio nos valores de R$ 787,98 por mês, para carga horária de 20h semanais, e R$ 1.125,69 para 30h semanais para o ensino superior. Para ensino médio, o valor mensal é de R$ 486,05 por mês para 20h semanais e R$ 694,36 para 30h.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo Portal CIEE do dia 25/04 até o dia 10/05, exclusivamente neste link. O processo possui três fases, sendo elas: inscrição online, prova online e entrevista na AGU. Os estagiários aprovados e contratados para as vagas terão também auxílio transporte no valor de R$10,00 por dia estagiado.

Vagas para os cursos de design gráfico, jornalismo, economia, engenharia civil, arquitetura e urbanismo, secretariado, recursos humanos dentre outras, também foram ofertadas para os outros estados.

Acesse aqui o edital.

Vagas para o Pará

Belém

Administração (2º ao 6º semestre)

Ciências contábeis (2º ao 6º semestre)

Direito (1º ao 4º semestre)

Direito (5º ao 8º semestre)

Informática (1º ao 6º semestre)

Nível médio (1º ao 2º ano)

Marabá

Administração (2º ao 6º semestre)

Direito (1º ao 4º semestre)

Direito (5º ao 8º semestre)

Nível médio (1º ao 2º ano)

Santarém

Direito (1º ao 4º semestre)

Direito (5º ao 8º semestre)

Nível médio (1º ao 2º ano)

O edital ainda esclarece que podem concorrer estudantes da área de informática: ciências da computação, tecnologias para sistema de internet, engenharia da computação, tecnologia em análise e desenvolvimento em sistema e tecnologia da informação. Os estudantes dos cursos de informática na modalidade tecnólogo serão aceitos para inscrição até o penúltimo semestre.

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador de Política e Economia)