Prefeitura de Itu (SP) abre concurso com 55 vagas para Guarda Civil Municipal

A Prefeitura de Itu, em São Paulo, disponibilizou o concurso público, com 55 vagas para os cargos de Guarda Civil Municipal 3ª Classe. Conforme divulgado no edital do certame, serão ofertadas 40 vagas para homens e 15 para mulheres, com salário de R$ 2.221,16 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O público interessado tem até a próxima segunda-feira (19) para realizar a inscrição no valor de R$ 55, feita exclusivamente pela internet, no site da SH Dias, banca organizadora do concurso.

Além da remuneração de R$ 2.221,16, os classificados também poderão trabalhar em escala de revezamento e contarão com outros benefícios listados no edital, como 40% Adicional de Risco e 45% Gratificação de Atividade Operacional.

Veja quem pode se inscrever:

Candidatos com nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no país;

Quem tiver, no mínimo, 18 anos completos e no máximo 40 anos até a data da contratação;

Indivíduo que cumpriu as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Pessoas com ensino médio completo;

Inscritos com altura mínima de 1,68m (homens) e 1,65m (mulheres).

Etapas do concurso:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório (23 de julho); Redação de caráter eliminatório e classificatório; Exame antropométrico de caráter eliminatório e classificatório; Teste de aptidão física de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação psicológica de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação médica e exame toxicológico de caráter eliminatório e classificatório; Investigação social de caráter eliminatório e classificatório; Curso de formação treinamento e capacitação física.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)