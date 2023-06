Prefeitura de Rio Preto, em São Paulo, abre concurso público com 138 vagas; confira

A Prefeitura de São José do Rio Preto, em São Paulo, liberou as inscrições para o novo concurso público, nesta quinta-feira (1º). São 138 vagas ofertadas com salários de R$ 2,6 mil a R$ 10 mil, com carga horária de 30 e 40 horas semanais. As inscrições para o certame podem ser feitas até o dia 6 de julho, exclusivamente pela internet.

Conforme o edital publicado pela instituição pública, a taxa da inscrição varia segundo a vaga, podendo custar até R$135 reais. A prova ocorrerá no dia 20 de agosto, com questões objetivas de conhecimentos gerais e língua portuguesa para todas as vagas, além de conhecimentos específicos dentro de cada área.

Confira as vagas:

Auxiliar de Veterinário: 4 vagas;

Professor de Educação Básica I: 98 vagas;

Assistente Social: 16 vagas;

Bibliotecário: 2 vagas;

Coordenador Pedagógico: 5 vagas;

Diretor de Escola: 4 vagas;

Museólogo: 1 vaga;

Procurador do Município: 2 vagas;

Psicólogo: 5 vagas;

Supervisor de Ensino: 1 vaga.