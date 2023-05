São Paulo: Secretaria de Educação lança concurso para professores; confira as cidades

A Secretaria de Educação de São Paulo abriu inscrições para o concurso público destinado ao preenchimento de vagas de professores, para Diretorias de Ensino, no noroeste paulista. As inscrições para o processo custam de R$ 40 a R$ 60, com isenção para doadores de sangue e redução do valor para pessoas de baixa renda.

VEJA MAIS

Os salários veriam de R$ 3,1 a R$ 5 mil, com jornada de trabalho que pode ser de 25 ou 40 horas semanais. Ao todo, são 867 vagas destinadas a dez cidades da região. Confira quais:

Andradina: 100 vagas

Araçatuba: 96 vagas

Birigui: 94 vagas

Catanduva: 64 vagas

Fernandópolis: 52 vagas

Jales: 56 vagas

José Bonifácio: 109 vagas

Penápolis: 74 vagas

São José do Rio Preto: 136 vagas

Votuporanga: 86 vagas

A prova ocorrerá daqui a aproximadamente três meses, no dia 6 de agosto. Os interessados têm até o dia 12 de junho para realizar a inscrição, que deve ser feita exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp.