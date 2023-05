Prefeitura de Guararapes (SP) abre inscrições para concurso público com 54 vagas; confira

A prefeitura de Guararapes (SP), abriu na última segunda-feira (22) as inscrições do concurso público destinado a candidatos com diferentes escolaridades. São 54 vagas distribuídas para pessoas com Ensino Fundamental Incompleto até 4ª série, Ensino Fundamental Completo , Ensino Médio Completo e Ensino Superior Completo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de julho, no site da fundação Vunesp, banca organizadora do concurso. A taxa de pagamento varia conforme a escolaridade do candidato. Veja os valores:

Ensino Fundamental Incompleto até a 4ª Série e Ensino Fundamental Completo - R$ 54,90;

Ensino Médio Completo - R$ 67,90;

Ensino Superior Completo - R$ 98,80.

Conforme o edital publicado pela Vunesp, o boleto bancário referente a inscrição somente pode ser pago até o dia 30 de junho a prova será realizada no dia 13 de agosto.

Confira as vagas disponíveis:

Ajudante de serviços diversos;

Soldador eletricista;

Auxiliar em saúde bucal;

Cozinheiro;

Eletricista;

Encanador;

Instrutor de artes e ensino profissionalizantes;

Motorista;

Operador de máquina;

Telefonista;

Agente comunitário;

Agente de endemias;

Agente de zoonoses;

Auxiliar de contabilidade;

Auxiliar de desenvolvimento educacional;

Auxiliar de farmácia;

Auxiliar de veterinário;

Escriturário;

Professor;

Superior de Segurança do trabalho;

Técnico ambiental;

Técnico em informática;

Auditor controle interno;

Coordenador de núcleo;

Coordenador pedagógico;

Médico clínico geral;

Médico pediatra;

Odontopediatria;

Procurador jurídico;

Professor de artes;

Psicopedagogo;

Químico;

Técnico desportista;

Veterinário.