Concurso da secretaria de Fazenda do RJ para Fiscal de Rendas deve sair ainda este mês

A publicação do edital do concurso da Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro, para o cargo de Fiscal de Rendas, deve sair até o dia 26 de maio deste ano, conforme portais de preparação.

As últimas informações previam a divulgação do edital para até o dia 15 de maio, mas a Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame, enfrentava dificuldades na contratação de fiscais de prova, o que levou ao adiamento do edital.

Para ingressar no cargo de Fiscal de Rendas, o candidato deve ter o ensino superior completo em qualquer área de formação, sujo salário inicial é de R$ 23.876,91.

Para Analista de Planejamento e Orçamento (APO), o edital já está publicado, com 18 vagas também para nível superior em qualquer área, com salário inicial de R$12.542,03.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 12 de junho, pelo site da FGV, com prova estimada para ser aplicada no dia 27 de agosto de 2023.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do edtitor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)