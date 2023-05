Inscrições para concursos das prefeituras de Xinguara e Augusto Corrêa encerram nesta segunda (22)

Encerram nesta segunda-feira (22), as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura do município de Xinguara, no sul do Pará, para contratação em caráter temporário, de 250 vagas imediatas e criação de cadastro de reservas com 517 vagas, para atuação na Rede Municipal de Ensino. Entre as vagas ofertadas, 5% estão sendo reservadas para as Pessoas Com Deficiência (PCDs).

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. As remunerações para os novos servidores variam entre R$ 1.324,28 a R$ 5.568,64 dependendo da função escolhida, com carga horária de 20 a 40 horas semanais.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

As inscrições devem ser realizadas até às 23h59 de hoje, através dos sites do Instituto Ágata ou da Prefeitura Municipal de Xinguara com a taxa variando de R$ 30 a R$ 50 dependendo do cargo escolhido.

Os candidatos serão avaliados através de análise de documental, de caráter classificatória e eliminatória. O Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ou não ser prorrogado. O resultado final da seleção está previsto para ocorrer em 26 de junho de 2023.

VEJA MAIS

Augusto Corrêa

A Prefeitura do município de Augusto Corrêa, localizado no nordeste paraense, também encerra nesta segunda (22), as inscrições para o concurso público com oferta de 49 vagas efetivas de forma imediata e mais formação de cadastro reserva.

As vagas ofertadas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (45) e Agente de Combate a Endemias (4). Para participar do certame, os candidatos precisam ter ensino médio completo.

As inscrições podem ser realizadas através do site da Fadesp até 23h59min de hoje. A confirmação da inscrição será efetuada através do pagamento da taxa no valor de R$ 80.

O salário base para os novos servidores será de R$ 2.604 com o adicional de 20% de insalubridade no valor de R$ 520,80, chegando a R$ 3.124.80 para uma carga horária de 40 horas semanais. Para os candidatos que optarem por concorrer a vaga de Agente Comunitário de Saúde (ACS), é necessário residir na comunidade em que pretende atuar até a data da posse. O resultado final da seleção está prevista para ser divulgada no dia 06 de julho de 2023.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

O certame será composto de três fases: a primeira com a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a serem aplicadas em Augusto Corrêa, no dia 04 de junho de 2023. Já a segunda fase, será a realização de um Curso Introdutório de Formação Inicial de Agente Comunitário de Saúde e Introdutório de Formação Inicial de Agente de Combate às Endemias, de caráter eliminatório. A terceira e última fase, será composta da aplicação de uma outra prova objetiva somente para os candidatos que obtiveram, pelo menos 75% de frequência nos Cursos Introdutórios de Formação Inicial de ACS e ACE da Fase II, de caráter eliminatório e classificatório, a serem aplicada também no município de Augusto Corrêa, no dia 25 de junho de 2023.

As vagas são oferecidas nas áreas rural e urbana, sendo que na função de Agente Comunitário de Saúde deverá atuar nas microáreas de Araí; Aturiaí II; Itapixuna; Nova Olinda 1; Nova Olinda 2; Zé Castor; Vila Verde; Travessa do 10; Vila Nova; Buçu; Patal; Perimirim; Santa Maria do Açaizal; Lirios do Vale; Pratiaçu; São Benedito; São João Batista; Sede e Cidade Nova.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).