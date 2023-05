Exército publica editais de concursos com 197 vagas para formação de oficiais 

Exército Brasileiro divulgou dois editais para concursos que, juntos, somam 197 vagas. As inscrições começam às 10h do dia12 de junho de 2023. O final previsto para as inscrições é 2 de agosto de 2023 no site da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

Um dos concursos é para admitir integrantes ao Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau) e conta com 162 vagas (destas, 30 para pessoas negras). O outro, com 35 vagas (27 para pessoas negras), é para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC) e do Quadro de Capelães Militares (CFO/QCM). Veja:

Concurso para Cursos de Formação de Oficiais para a área da saúde: Áreas: Anestesiologia (5); Cancerologia/Oncologia (5); Cardiologia (5); Cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (2); Cirurgia de cabeça e pescoço (3); Cirurgia geral (5); Cirurgia pediátrica (1); Cirurgia torácica (2); Cirurgia vascular (2); Clínica médica (4); Endoscopia digestiva (3); Ginecologia e obstetrícia (5); Hematologia e hemoterapia (3); Mastologia (1); Medicina da Família (6); Medicina intensiva (5); Nefrologia (3); Neonatologia (2); Neurologia (4); Oftalmologia (3); Ortopedia e traumatologia (6); Ortopedia e traumatologia (cirurgia de joelho) (2); Ortopedia e traumatologia (cirurgia de ombro) (2); Otorrinolaringologia (2); Patologia (2); Pediatria (7); Pneumologia (2); Proctologia (3); Psiquiatria (5); Radiologia (3); Sem especialidade (46); Urologia (3); Farmácia (5); Cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial (3); Endodontia (2).

Concursos para Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar: Administração (1); Ciências contábeis (3); Direito (8); Enfermagem (6); Estatística (1); Informática (3); Magistério Biologia(1); Magistério espanhol (1); Magistério física (1), Magistério inglês (1); Magistério matemática (2); Magistério português (2); Magistério química (1); Psicologia (1).

Concurso para Cursos de Formação do Quadro de Capelães Militares: Católico Romano (2); Pastor evangélico (1).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).