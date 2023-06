Semas oferta vagas para todos os níveis em seis municípios do Pará; veja como se inscrever

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) está com inscrições abertas para preenchimento de 47 vagas imediatas e mais cadastro de reserva para todos os níveis de escolaridade. A seleção é para contratação temporária de profissionais com lotação para os municípios de Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém. Os candidatos podem se inscrever, de forma gratuita, através do site do Sipros, até a próxima sexta-feira (23).

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Para o ensino fundamental as vagas ofertadas são para o cargos Auxiliar Operacional. Já para os candidatos de nível médio, as oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo e para os de nível superior as vagas são para Técnico em Gestão de Meio Ambiente nas áreas de Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Agronomia, Ciências Biológicas, Geologia, Técnico em Gestão Pública –Administração e Técnico em Gestão de Informática. A remuneração para os novos servidores varia entre R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35, dependendo do cargo escolhido.

Para participar, os candidatos de ensino médio e fundamental devem possuir diploma de conclusão ou certificado de conclusão do ensino médio e fundamental, acrescido de histórico escolar. Já os interessados em disputar uma vaga para os cargos de nível superior, devem ser graduados em uma das áreas ofertadas. De acordo com o edital do certame, não serão aceitos para comprovação, declarações de conclusão de curso ou documentos afins.

Os inscritos serão avaliados através de três fases. A primeira será na realização da inscrição, de caráter habilitatório. Nessa etapa o candidato deverá anexar todos os documentos solicitados em edital. A segunda fase corresponderá à análise documental curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e a terceira, através de entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório. O resultado final do certame está previsto para o dia 10 de julho de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)