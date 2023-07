Prefeitura de Parauapebas abre PSS com 612 vagas e salário de até 5,8 mil

A Prefeitura Municipal de Parauapebas (PMP) estará com inscrições abertas, a partir desta terça-feira (11), em Processo Seletivo Simplificado (PSS) com oferta de 612 vagas para todos os níveis de escolaridade. Os interessados podem se inscrever até até dia 24 de julho de 2023, através do site da Fadesp (Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa), organizadora do certame. Os salários variam de R$ 1.320,11 a R$ 5.870,71.

Para nível superior estão sendo ofertadas vagas para os cargos de para psicólogo (52 vagas), biomédico (21 vagas); nutricionista (18 vagas), fonoaudiólogo (15 vagas), jornalista (09 vagas), terapeuta ocupacional (03 vagas), enfermeiro do trabalho (02 vagas), analista de segurança do trabalho (01 vagas), arqueólogo (02 vagas), bibliotecário (02 vagas), historiador (02 vagas) e sociólogo (02 vagas).

O PSS também está ofertando 170 vagas para professores de educação básica II, com salário de R$ 2.459,55 e carga horária de 100h, para trabalhar nas zonas urbana e rural. O segundo maior número de vagas é para entrevistador social com 81 e salário de R$ 2.018,52 para carga horária de 40h semanais.

Para nível médio, as vagas são para monitor social (69 vagas), cuidador social (36 vagas) e 03 vagas para técnico de enfermagem do trabalho.

Para quem tem ensino fundamental incompleto, estão sendo ofertadas 92 vagas, com salário de R$ 1.320,11, para as funções de auxiliar de serviços urbanos, coveiro, jardineiro e viveirista. Para auxiliar de cuidador social são 36 vagas e salário de R$ 1.636, 68, a exigência é que o candidato tenha ensino fundamental completo.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 30, para cargos de nível auxiliar e elementar; de R$ 70, para o nível médio; e de R$ 85, para o nível superior.

Os candidatos serão avaliados através de análise curricular. Para os candidatos com nível médio e superior, também haverá a aplicação de uma prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser realizada no dia 10 de setembro no período da manhã, para quem disputa vaga de nível superior e no período tarde para quem concorre a vagas de nível médio.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).