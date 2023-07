Ufam oferta concurso público com 23 vagas para nível superior; confira

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abriu um novo edital de concurso público com 23 vagas para cargos de nível superior de escolaridade. A remuneração para os aprovados será de R$ 4.556,92, além dos auxílios alimentação, transporte, creche e pré-escolar. As inscrições começam no dia 10 de agosto, no site da Compec, e custarão R$ 135,00.

Na quinta-feira (10), as inscrições abrem a partir das 10 horas e seguem até às 17h do dia 1º de setembro. Os interessados terão até o prazo máximo de 4 de setembro para efetivarem o pagamento da inscrição.

Para os candidatos que desejarem a isenção da taxa, a Ufam reservou os dias 25 e 26 de julho para que a solicitação seja feita, por meio do preenchimento do formulário que consta no site da Compec.

Confira as vagas:

Administrador (3);

Analista de tecnologia da informação (4);

Arquiteto e urbanista (2);

Assistente social (2);

Contador (3);

Economista (2);

Engenheiro de produção (3);

Engenheiro de segurança do trabalho (1);

Médico Clínico geral (1);

Nutricionista (1);

Pedagogo (1).

Os candidatos classificados atuarão na capital Manaus, e nos municípios Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. As provas serão realizadas no dia 1º de outubro nos mesmos municípios que possuem vagas disponíveis.