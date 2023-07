Prefeitura de Campos do Jordão, em São Paulo, abre concurso público com 149 vagas; veja

A partir da próxima segunda-feira (24), as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Campos do Jordão, em São Paulo, estarão abertas e seguem até o dia 5 de setembro. No total, serão 149 vagas de contratação imediata e vagas de cadastro reserva em diferentes áreas de atuação na cidade.

VEJA MAIS

Conforme divulgado no edital, as vagas estão distribuídas seguindo os níveis de escolaridade, com oportunidades que vão desde candidatos com ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio completo ou ensino médio e ensino técnico completos; a ensino superior completo.

As pessoas interessadas podem se inscrever diretamente no site e, em seguida, efetuar o pagamento da taxa, que varia de R$ 40 a R$ 70. O candidato pode solicitar a isenção do valor, caso se enquadre nos requisitos dispostos no edital, entre os dias 24 e 25 de julho.

Confira as vagas:

Ensino fundamental incompleto:

Auxiliar de serviços gerais - 4

Calceteiro - 2

Carpinteiro - 2

Coveiro - 4

Eletricista - 1

Encanador - 1

Pedreiro - 4

Pintor - 2

Ensino fundamental completo:

Auxiliar de cuidador - 15 (uma para PCD)

Cozinheira - 2

Cuidador - 15 (uma para PCD)

Mecânico - 1

Motorista de veículos especiais - 3

Motoristas de veículos leves - 2

Motorista de veículos pesados - 2

Operador de maquinas pesadas - 2

Ensino médio completo ou ensino médio e ensino técnico completos:

Assistente administrativo - 45 (três para PCD)

Fiscal municipal - 8 (uma para PCD)

Guarda Civil Municipal - 20

Ensino superior completo:

Assistente social - 6 (uma para PCD)

Engenheiro de segurança do trabalho - 1

Médico do trabalho - 1

Médico infectologista - 1

Médico Veterinário - 1

Procurador - 1

Psicólogo - 2

Terapeuta Ocupacional - 1