Sespa publica edital com 315 vagas e salários de até R$ 3.696,37; acesse o edital

A Secretaria de Estado de Planejamento e de Administração (Seplad) e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) anunciaram a realização do Concurso Público C-220, para preencher vagas em cargos efetivos de níveis médio e superior, além de formar um cadastro de reserva para a Sespa. As informações estão detalhadas no edital publicado pelas secretarias no Diário oficial do Estado desta sexta-feira (7). Os salários chegam a R$ 3.696,37.

Ao todo, serão disponibilizadas 315 vagas para o quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde Pública. O concurso será composto por duas etapas: a primeira será uma avaliação de conhecimentos, com provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada a todos os cargos de níveis médio e superior. A segunda etapa será uma avaliação de títulos, de caráter classificatório, destinada apenas aos cargos de nível superior.

As provas de conhecimentos, previstas para o dia 18 de setembro, serão realizadas nos municípios de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção, no Pará. Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, autarquias e fundações públicas do Estado do Pará.

As nomeações dos aprovados no concurso estão condicionadas ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital, à ordem de classificação final dos candidatos, à necessidade de serviço e à disponibilidade orçamentária-financeira da Administração Pública Estadual.

A validade do concurso será de um ano, a contar da data de publicação da homologação do certame, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da Sespa.

Os candidatos que integram o cadastro de reserva poderão ser convocados diante do surgimento de novas vagas ou desistência de candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no edital, respeitando a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso público.

Como se inscrever?

As inscrições para o concurso devem ser realizadas exclusivamente via internet, pelo site. O período de inscrição terá início às 16h do dia 17 de julho de 2023 e encerrará às 16h do dia 17 de agosto de 2023. A taxa de inscrição será de R$ 46,60 para os cargos de nível médio e R$ 47,80 para os cargos de nível superior.

Os candidatos poderão se inscrever para concorrer a apenas um cargo de nível médio e a um cargo de nível superior.

Acesse o edital do concurso.

Veja as vagas disponpiveis

Nível médio

Agente administrativo - 97 vagas

Técnico em Enfermagem - 41 vagas

Técnico em Patologia Clínica - 04 vagas

Técnico em Radiologia - 03 vagas

Nível superior

Administrador - 20 vagas

Analista de Sistemas - 12 vagas

Biomédico - 04 vagas

Contador - 10 vagas

Economista - 10 vagas

Enfermeiro - 39 vagas

Enfermeiro / Auditoria - 08 vagas

Fisioterapeuta - 03 vagas

Médico Cardiologista - 05 vagas

Médico Cirurgia Geral - 03 vagas

Médico Clínico Geral - 16 vagas

Médico Dermatologista - 03 vagas

Médico Gastroenterologista - 03 vagas

Médico Ginecologista e Obstetra - 04 vagas

Médico Ortopedista e Traumatologista - 03 vagas

Médico Otorrinolaringologista - 02 vagas

Médico Patologia Clínica - 02 vagas

Médico Pediatra - 05 vagas

Médico Pneumologista - 02 vagas

Médico Psiquiatra - 05 vagas

Médico Radiologista - 03 vagas

Pedagogo - 08 vagas