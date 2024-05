Concursos na área da saúde ofertam mais de 20 mil vagas com salários de até 21 mil

Concurseiros de plantão, com formação na área da saúde, devem ficar atentos às oportunidades abertas para 2024 em todo o país e também no estado.

Os editais previstos contemplam diferentes cargos, com vagas para todos os níveis de escolaridade e remunerações que chegam a R$ 21.345,77. No país, 35 concursos já estão com o período de inscrição em andamento. São em média 21.872 vagas distribuídas nos estados brasileiros e pelo menos 4.657 no cadastro reserva.

Outro destaque vai para as diferentes categorias contempladas nos editais. Há vagas para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, osteopatas, fonoaudiólogos, dentistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, biomédicos, farmacêuticos, entre muitos outros.

No Pará

Dentro do estado, os destaques vão para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), no município de Castanhal, que já está com inscrições abertas. São 200 vagas para contratação imediata em todos os níveis de escolaridade, além do cadastro reserva, com um salário inicial de R$ 1.412,00. As inscrições, que já haviam iniciado anteriormente, foram prorrogadas até o dia 13 de maio e devem ser feitas pelo site da banca avaliadora. A aplicação da prova está prevista para o dia 16 de junho.

Ainda está previsto para área da saúde no estado, o concurso do Hospital das Clínicas Gaspar Vianna. São previstas 219 vagas para níveis médio e superior, com salários de até R$ 3.345,14. O edital está entre os previstos para este ano, mas até o momento apenas a banca avaliadora foi escolhida, como divulgado por meio do Diário Oficial do Pará.

Confira os editais abertos na área da saúde

Concurso Registro Saúde (SP)

Período de inscrições: 29/04 a 17/05

Data da prova: 09/06

Vagas: 48 + CR

Salário: R$ 1.920,82 a R$ 21.345,77

Concurso Passo Fundo Saúde (RS)

Período de inscrições: até 10/05

Data da prova: 23/06

Vagas: 251

Salário: R$ 1.879,24 a R$ 10.993,59

Concurso Francisco Morato Saúde (SP)

Período de inscrições: até 07/05

Data da prova: 26/05

Vagas: 94

Salário: R$ 1.523,13 a R$ 6.432,24

Concurso Paulínia Saúde (SP)

Período de inscrições: até 06/05

Data da prova: 02/06

Vagas: 13 + CR

Salário: R$ 134,36/h + benefícios

Concurso Ourinhos Saúde (SP)

Período de inscrições: até 03/05

Data da prova: 26/05

Vagas: 26

Salário: R$ 2.236,00 a R$ 4.845,00

Concurso Bebedouro Saúde (SP)

Período de inscrições: até 09/05

Data da prova: 02 e 09/06

Vagas: 133

Salário: R$ 1.549,48 a R$ 14.941,46

Concurso Osasco Saúde (SP)

Período de inscrições: até 31/05

Data da prova: 21/07

Vagas: 106

Salário: R$ 2.038,76 a R$ 5.828,22

Concurso SMS Betim (MG)

Período de inscrições: 03/06 a 02/07

Data da prova: 04/08

Vagas: 1.341

Salário: R$ 1.345,00 a R$ 8.773,38

Concurso Espírito Santo Pinhal Saúde (SP)

Período de inscrições: até 25/04

Data da prova: 19/05

Vagas: 25

Salário: R$ 1.911,35 a R$ 8.301,41

Concurso Guarulhos Saúde (SP)

Período de inscrições: até 30/04

Data da prova: 09/06

Vagas: 7

Salário: R$ 2.341,88 a R$ 3.826,99

Concurso Peruíbe Saúde (SP)

Período de inscrições: até 07/05

Data da prova: 09/06

Vagas: 61 + CR

Salário: R$ 1.739,66 a R$ 14.276,71

Concurso Castanhal Saúde (PA)

Período de inscrições: até 30/04

Data da prova: 16/06

Vagas: 200 + CR

Salário: R$ 1.412,00





Editais previstos para 2024

Concurso Semus Nova Iguaçu

Situação: Banca Definida (RBO)

Cargo: Diversos

Formação: Nível Fundamental, Médio e Superior

Vagas: 2.563

Salário: R$ 1.198,36 a R$ 3.915,09

Concurso SMS Contagem MG

Situação: banca definida (ABCP)

Cargo: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.292,42 a R$ 2.444,42

Concurso FUNEAS PR

Situação: banca definida (FAU)

Cargo: diversos

Formação: médio, técnico e superior

Vagas: a definir

Salário: a definir

Concurso SMS Caruaru

Situação: banca definida (IBAM)

Cargo: diversos

Formação: médio, técnico e superior

Vagas: 130

Salário: a definir

Concurso Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Situação: banca definida (Consulplan)

Cargo: a definir

Formação: a definir

Vagas: 219

Salário: R$ 1.804,28

Concurso PB Saúde

Situação: comissão formada

Cargos: vários

Escolaridade: médio e superior

Número de Vagas: 1.400 + 2.600 CR

Remuneração: R$ 1.100,00 a R$ 2.200,00

Concurso SESA ES

Situação: comissão formada

Cargos: vários

Escolaridade: médio e superior

Vagas: a definir

Remuneração: R$ 2.629,08 a R$ 11.173,61

Concurso SESA AP

Situação: comissão formada

Cargos: vários

Escolaridade: nível médio e superior

Número de Vagas: até 3 mil

Remuneração: R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98

Concurso FHEMERON

Situação: comissão formada

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 2.438,28 a R$ 13.095,05

Concurso IASB PA

Situação: comissão formada

Cargos: diversos

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 2.010,50 a R$ 8.989,15

Concurso SMS BH

Situação: comissão formada

Cargos: diversos

Formação: médio, técnico e superior

Vagas: 1.153

Salário: R$ 1.400,13 á R$ 9.183,54

Concurso SES DF

Situação: grupo de trabalho formado

Cargo: Especialista em Saúde

Formação: superior

Vagas: 322 + 2.057 CR

Salário: R$ 3.300,00

Concurso ECSP Cuiabá

Situação: comissão formada

Cargo: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 11.280,00