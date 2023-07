UEPA abre inscrições em concurso para professores em sete municípios com salários de até 26 mil

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas em concurso público para preencher 62 vagas para carreira docente para o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). As vagas estão distribuídas nos Campi II, III e IV, em Belém; Campus IX - Altamira; Campus VII - Conceição do Araguaia; Campus VII - Marabá; Campus XXII - Parauapebas; Campus XII - Santarém e Campus XII - Tucuruí.

Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de agosto pelo site da UEPA. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio do(a) candidato(a), além de um endereço de e-mail válido. A taxa de inscrição será de R$ 350 e o pagamento poderá ser efetuado por meio de boleto bancário.

Os salários para os professores titulares variam entre R$ 15.699,23 e R$ 26.688,67 para regime de trabalho de 40h semanais e regime de trabalho TIDE ( Tempo Integral e Dedicação Exclusiva).

O concurso será realizado através das seguintes quatro fases sendo:

1ª Fase: Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª Fase: Prova Didático-Prática, de caráter eliminatório e classificatório;

3ª Fase: Avaliação do Memorial, que consiste em defesa e arguição, de caráter classificatório;

4ª Fase: Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

A avaliação do memorial consiste na defesa e arguição com descrição e análise, em perspectiva histórica, da trajetória profissional do candidato em ensino, pesquisa, extensão e gestão desenvolvidas ao longo de sua carreira profissional e será avaliada pela banca examinadora.

De acordo com o edital do certame, o local, data e horário de realização da prova escrita serão disponibilizados na página de acompanhamento do processo no dia 04 de setembro de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).