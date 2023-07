Concursos e PSS militares somam mais de 3,5 mil vagas no Brasil

Cinco forças militares estão oferecendo vagas em concursos públicos e Processos Seletivos Simplificados (PSS) na área em todo o Brasil. Ao todo, Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar (PM) têm 3.564 oportunidades, envolvendo diferentes níveis, patentes e profissões, como administradores, médicos e contadores. A remuneração pode chegar a R$ 11.505,73.

Um desses, o concurso para a PM do Acre, teve as inscrições prorrogadas até às 16h desta segunda-feira (24). São 36 vagas de Aluno Oficial Combatente e 2º Tenente Estagiário de Saúde. Em caso de admissão, o profissional exercerá as atividades em tempo integral com dedicação exclusiva. Os salários variam de R$ 8.129,55 a R$ 10.423,73. O pagamento da taxa de R$ 106 é necessário para concluir o processo de inscrição.

A seleção será por meio de prova objetiva, que deve acontecer no dia 03 de setembro deste ano, com questões de Língua Portuguesa, História e Geografia do Acre, Atualidades, Raciocínio Lógico-matemático, Informática Básica, Direitos Humanos, Noções de Direito, Legislação da PMAC e Conhecimentos Específicos. Além disso, a fase psicotécnica, toxicológica, física, médica e de investigação criminal também vão ocorrer.

Outro concurso é o da PM de São Paulo, concentrando a maioria das vagas disponíveis. O objetivo é contratar 2.700 profissionais para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe. O salário base inicial é de R$ 4.852,21, dividido em: padrão no valor de R$ 2.033,27, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), no valor de R$ 2.033,27, e insalubridade, no valor de R$ 785,67. As inscrições estão abertas para os interessados até o dia 27 de julho.

Os requisitos para os interessados são: ser brasileiro; ter idade mínima de 17 anos; idade máxima de 30 anos; estatura mínima, descalço e descoberto, de: 155 cm, se mulher; e 160 cm, se homem; ter concluído o ensino médio ou equivalente; ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias "B" e "E". O candidato não deve ter tatuagens que firam os valores da organização e/ou as instituições democráticas e civis.

Aeronáutica

Profissionais de diversas áreas são aguardados para um novo Exame de Admissão com 225 vagas para o Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica, previsto para iniciar no segundo semestre do ano de 2024. As aulas serão ministradas em Guaratinguetá, São Paulo, e os interessados em participar da seleção têm até às 15h do dia 28 de julho. Uma taxa de R$ 80 deve ser paga para efetivar a inscrição.

De acordo com o edital, podem se candidatar profissionais nas áreas de: Comunicações; Mecânica de Aeronaves; Material Bélico; Fotointeligência; Eletricidade e Instrumentos; Estrutura e Pintura; Meteorologia; Suprimento Técnico; Informações Aeronáuticas; Eletromecânica; Guarda e Segurança; Bombeiro; Cartografia; Desenho; Metalurgia; Controle de Tráfego Aéreo.

Marinha

Quem tem interesse em atuar na operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da Marinha do Brasil está com oportunidade. O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) anunciou um Concurso Público, que tem objetivo de preparar e capacitar os candidatos aprovados, dentro do número de vagas, para essas atividades. As vagas, 10, no total, são para profissionais de eletrônica e mecânica.

As inscrições para o certame estão abertas até 20 de agosto. A taxa de R$ 75 deve ser paga para garantir a confirmação. A classificação dos candidatos será por meio de prova escrita, objetiva, de conhecimentos profissionais para cada área técnica e redação. O teste será aplicado no dia 1º de outubro de 2023. Teste de aptidão física, inspeção de saúde e avaliação psicológica também estão no processo.

Exército

Nove PSS estão abertos pelo Exército Brasileiro, por meio do Comando da 11ª Região Militar (11ª RM), que abrange os estados do Distrito Federal, Goiás, Tocantins e também a região do Triângulo Mineiro. As inscrições se encerram nesta terça-feira (25). Uma taxa de R$ 80 deverá ser paga pelo candidato.

Serão 209 terceiros-sargentos, terceiros-sargentos músicos, cabos especialistas e aspirantes a oficial, de níveis fundamental, médio/técnico e superior, para a prestação do Serviço Militar, onde exercerão atividades técnicas especializadas no âmbito do Exército Brasileiro (EB).

Confira algumas oportunidades

PM Acre

Status: inscrições até 24/07

Vagas: 36

Salário: de R$ 8.129,55 a R$ 10.423,73

PM São Paulo

Status: inscrições até 27/07

Vagas: 2.700 (Soldado PM de 2ª Classe)

Salário: R$ R$ 4.852,21

PSS - PM Maranhão

Status: inscrições até 11/08

Vagas: 45 (curso de Formação de Oficiais para Polícia Militar)

PM Rio de Janeiro

Status: inscrições até 21/08

Vagas: 67

Salário: de R$ 4.637,26 a R$ 11.505,73

PM e CBM do Paraná

Status: inscrições até 23/08

Vagas: 60

Salário: de R$ 3.776,22 a R$ 10.327,39

Exército Brasileiro 11º RM

Status: inscrições até

Vagas: 209

Salário: sem informações

Exército Brasileiro - 4ª região

Status: inscrições até 31/07

Vagas: sem informações

Salário: de R$ 2.627,00 a R$ 8.245,00

Exército Brasileiro - 5ª região

Status: inscrições até 31/07

Vagas: sem informações

Salário: sem informações

Exército Brasileiro

Status: inscrições até 02/08

Vagas: 35

Salário: sem informações

Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ECFCEx)

Status: inscrições até 02/08

Vagas: 162

Salário: sem informações

Marinha do Brasil - Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM)

Status: inscrições até 20/08

Vagas: 10

Salário: sem informações

Aeronáutica

Status: inscrições até 28/07

Vagas: 225

Salário: sem informações

Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão

Status: inscrições até 11/08

Vagas: 15

Salário: sem informações