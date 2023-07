Inscrições para concurso do Exército com 197 vagas encerram na próxima quarta-feira (02); veja

Na próxima quarta-feira (02), às 15h, encerram as inscrições do concurso público para Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército Brasileiro (ESFCEx). Ao todo, são ofertadas 197 vagas para ambos em sexos

As vagas disponíveis são para seguintes áreas: 1) Serviço de Saúde: Médico, Farmacêutico, Dentista; 2) Quadro Complementar: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Estatística, Informática, Psicologia, Magistério (Biologia, Espanhol, Física, Inglês, Matemática, Português e Química); e 3) Capelão Militar: Padre Católico Romano e Pastor Evangélico.

Os candidatos interessados devem acessar o site da ESFCEx e seguir as orientações descritas na página do participante. A taxa de inscrição no valor de R$ 150 deverá ser paga também até o dia 2 de agosto.

Para paticipar do certame, os candidatos precisam ser brasileiros natos, ter no máximo 32 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula – exceção para médicos especialistas e capelães, que têm outras faixas etárias. É exigido diploma de nível superior e, para áreas que exigem especialização, a comprovação desta.

As etapas do concurso incluem exame intelectual, inspeção de saúde, exame de aptidão física, exame psicológico, comprovação de requisitos biográficos e de heteroidentificação. O concurso será realizado simultaneamente em 21 cidades brasileiras. As provas intelectuais serão realizadas no dia 3 de setembro. Na área de abrangência do Comando Militar do Norte (CMN), os exames serão aplicados em Belém e em São Luís, no Maranhão.

O candidato aprovado passa a receber já no início do seu período de formação, com um soldo inicial de R$ 8.245, referente ao posto de Primeiro-Tenente.

Mais informações estão disponíveis no site da ESFCEx ou pelo email concurso2023-24@esfcex.eb.mil.br.

Serviço

Concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército Brasileiro (ESFCEx)

Inscrições: site da ESFCEx

Data: até às 15h da próxima quarta-feira (2)

Vagas: 197

Taxa: R$ 150

