MEC abre concurso com mais de 220 vagas; inscrições iniciam nesta quarta-feira (09/08)

O Ministério da Educação (MEC) abre, nesta quarta-feira (09/08), um concurso público com a oferta de 220 vagas. As oportunidades são para a carreira de educação e direcionadas ao público com ensino superior. Confira os detalhes do certame.

Qual o valor pago no concurso do MEC 2023?

Neste concurso do MEC 2023, é garantido uma remuneração de R$ 6.255,90. Sendo, vencimento básico de R$ 2.419,90, acrescido de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – CDPGPE de R$ 3.836,00.

Sobre o concurso do MEC

A banca examinadora desta edição do concurso do MEC, para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, é a Cebraspe. As provas objetivas serão aplicadas em 8 de outubro de 2023.

Quais os requisitos para a prova do MEC?

Ter diploma de nível superior, devidamente registrado, em qualquer área de formação. O documento deve ser fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Os selecionados no certame vão realizar atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, de trabalhos pedagógicos, visando à solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária.

Entenda o cronograma de inscrições do concurso público do Ministério da Educação (MEC):

Inscrição: www.cebraspe.org.br

Prazo: 9 a 28/8/2023

Pagamento da taxa de inscrição: até 11/9/2023

Valor da taxa de inscrição: R$ 80,00

Pedidos de isenção: até 28/8/2023