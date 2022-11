Grupo atacadista abre mais de 100 vagas de emprego temporário no Pará e Amazonas

No final do ano, aumentam as oportunidades de ingressar no mercado de trabalho, por meio das vagas temporárias abertas em vários setores, especialmente no comércio, em razão da demanda gerada pelo Natal e Ano Novo. As oportunidades de atuação nesse período garantem uma possibilidade de renda nos últimos meses do ano e geram ainda expectativa de efetivação no serviço.

No Pará, um grupo atacadista anunciou a abertura de vagas de trabalho para este período. Trata-se do Assaí Atacadista, que está com mais de 100 vagas para atuação no seu parque de lojas nos estado do Pará e Amazonas.

Operador(a) de Caixa,

Repositor(a) de Mercearia,

Repositor(a) de Perecíveis e

Operador(a) de Depósito.

De acordo com a empresa, para concorrer, os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 - inclusive aos finais de semana e no período tarde e noite - entre 22 de novembro e 31 de dezembro.

O processo seletivo é híbrido e para participar, é necessário ter em mãos, RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail e se cadastrar, até o dia 13 de novembro, exclusivamente no site.