Capanema promove grande liquidação

As ruas do centro comercial de Capanema, região nordeste do estado, ficam pequenas para tantos consumidores que estão em busca as promoções e descontos que podem chegar até 70%. É o Liquida Geral, evento promovido pelo Câmara dos Dirigentes Lojistas- CDL, de Capanema, começou na terça, 5, e termina nesta quarta-feira, 6. A edição completa 27 anos.

Um dos principais objetivos dos dias de desconto é incentivar o empreendedorismo, como explica Bruno Batista, gestor de marketing do CDL.

“Desde sua primeira edição, o Liquida tem como propósito a disseminação da cultura do empreendedorismo, e isso pode ser constatado pelo expressivo número de empresas que surgiram no período, atraídas pelas possibilidades de novos negócios. O Liquida Geral também contribui para a criação de novas vagas de trabalho na indústria, comércio e serviços, fortalecendo desenvolvimento econômico e social da região. O Liquida Geral é uma ação de incentivo ao desenvolvimento do microempreendedor individual, indústrias, micro e pequenas empresas, tendo como prioridade o desenvolvimento e fomento as empresas participantes para a elevação dos índices das MPE's no município, bem como outras prerrogativas”, disse.

E evento atrai pessoas não só de Capanema, mas como dos municípios vizinhos que se aglomeram na frente das cerca de 300 lojas, antes mesmo delas abrirem, às 8h da manhã. Segundo o CDL a expectativa é atrair cerca de 70 mil pessoas para o Liquida Geral 2023.

“O público estimado é setenta mil pessoas, sendo elas, além dos consumidores, candidatos a empresários e pessoas interessadas em abrir novos negócios, tendo nesse sentido o Sebrae como principal agente deste serviço. Para este ano o projeto continuará priorizando a inserção de novas empresas no evento, esforços serão direcionados para o fortalecimento do plano de mídia na área de influência econômica do Pólo de Capanema, com abrangência em 16 municípios da região e a capital”, explicou Bruno Batista.

Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae e CDL o volume de negócios fechados nos dias do Liquida Geral fica em torno de 50 milhões de reais.