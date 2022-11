Black Friday: consumidor deve ter atenção nas boas ofertas para não cair em golpes

A expectativa para as aguardadas promoções da Black Friday pode levar muitos consumidores a cair em golpes na internet. Neste período de altas ofertas, a delegada Ticiane Maia, da Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos, pontua o aumento nas ocorrências de fraudes praticadas em compras on-line.

"Na hora de comprar pela internet é importante verificar a procedência daquele site, se há comentários de outros consumidores, se é uma plataforma confiável. Vale ainda procurar pela certificação daquele ambiente de compras. Hoje em dia, com pix, cartão de crédito, as compras são debitadas imediatamente", alerta a delegada Ticiane Maia.

Os cuidados também incluem desconfiar de ofertas muito tentadoras, com preços muito abaixo do mercado ou que surgem na tela do celular ou do computador, principalmente quando não são solicitadas, os famosos anúncios.

Em caso de fraude constatada, a vítima deve registrar a ocorrência em qualquer unidade policial ou procurar a Delegacia Virtual. Se preferir, o consumidor também pode buscar uma das unidades especializadas em atendimento a crimes praticados por meio cibernético.

Esse tipo de demanda é encaminhada para a Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), localizada na Avenida Senador Lemos, nº 1055, no bairro do Telégrafo. Em casos de crimes virtuais, a alternativa é a Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, que funciona na Delegacia-Geral da Polícia Civil, na Avenida Governador Magalhães Barata, nº 209, Bloco D (2º piso), ou pela delegaciavirtual.pa.gov.br.

O Procon Estadual também está disponível para esclarecer dúvidas ou receber denúncias. O consumidor pode acionar o Disque Procon Estadual 151 ou ligar para (91) 3073-2824. Também pode buscar atendimento na sede do órgão, localizado na Travessa Lomas Valentinas, nº 1150, no bairro da Pedreira, em Belém.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)