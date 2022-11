Black Friday: confira sete sites para comparar os preços e economizar nas compras

No mês da Black Friday, vários clientes analisam os produtos e, principalmente, os preços antes das compras. Para não sair no prejuízo e conseguir ofertas com um bom custo benefício, a melhor pedida é lançar mão de algumas ferramentas que fazem um ‘filtro’ para ajudar o cliente no momento da escolha. Essas plataformas de busca de preços são úteis para identificar as ofertas falsas, muito comuns para atrair e enganar os internautas. Confira sete sites para comparar os preços e economizar nas compras da Black Friday.

Qual site de busca ajuda a comparar preços na Black Friday?

Compare TechTudo

O site do Compare TechTudo é ótimo para quem quer comprar produtos de tecnologia. O comparador de preços foca em itens como smartphones, tablets, fones de ouvido, videogames, computadores etc. Ele exibe as principais categorias de eletrônicos na página inicial, o que ajuda a pesquisar pelos tipos de aparelhos desejados.

Além disso, a plataforma também:

destaca produtos com descontos vantajosos

direciona o consumidor para a loja onde o item é vendido pelo menor preço

mostra o histórico de preços de cada artigo ao longo do tempo

ajuda a identificar ofertas realmente imperdíveis

faz o cadastro para alertar os clientes sobre descontos de produtos por e-mail

Zoom

O Zoom é um site de busca de preços que abrange grande diversidade de produtos, mas foca somente nos grandes varejistas. Um dos seus diferenciais é o cashback próprio, que retorna parte do dinheiro da compra realizada em lojas parceiras do Zoom. O dinheiro de volta pode ser ativado por meio da extensão para Chrome, que também busca por cupons de desconto e os aplica automaticamente. Além disso, o portal tem outras funcionalidades, como:

alertas de preço

busca por caixa de pesquisa ou categoria

lista de produtos favoritos

A plataforma pode ser usada também por meio de aplicativos para iPhone (iOS) e Android.

Buscapé

Um dos primeiros sites brasileiros do gênero, o Buscapé possui todas as ferramentas básicas de um comparador de preços, como:

busca de produtos

histórico de valores

filtros de preço

especificações de produto

O portal é controlado pela mesma empresa dona do Zoom. Assim, também possui sistema de cashback em e-commerces parceiros. O Buscapé tem aplicativos para Android e iPhone (iOS).

JáCotei

O JáCotei é um site de busca de preços muito abrangente em relação às lojas que exibe. Além das grandes varejistas, o portal mostra estabelecimentos menores, o que faz com que os preços exibidos sejam mais baratos. Por isso, é necessário redobrar o cuidado e pesquisar bem a reputação do vendedor na hora de efetuar a compra ao pesquisar por ele. O JáCotei possui:

histórico de preços

filtros de busca

aplicativos para celular

Google Shopping

O Google Shopping é a ferramenta própria do Google para comparar preços e ajudar os usuários a comprarem pela Internet. Apesar de não mudar o visual da plataforma em função da Black Friday e não exibir etiquetas especiais para o evento, os produtos em promoção são identificados durante o ano todo. Confira as vantagens:

a página inicial é personalizada conforme as buscas do cliente no Google

exibe os itens que o internauta procurou recentemente

lista todos os e-commerces encontrados pelo buscador, não diferenciando lojas pequenas e grandes

há a possibilidade de procurar por itens usados

possui uma grande quantidade de filtros

O Google Shopping só conta com versão web.

Promobit

O Promobit funciona como uma comunidade. Os usuários enviam as ofertas encontradas, e a equipe verifica se a loja é confiável e se o produto está realmente barato. Dessa forma, ele exibe apenas o resultado que tem a melhor oferta para cada produto, não permitindo exatamente comparar os preços de duas lojas diferentes.

Na plataforma há uma página dedicada à Black Friday, trazendo os maiores descontos do varejo, independente do tamanho do vendedor. Além disso, ele permite:

criar lista de desejos

alerta de preços ao cliente

possui uma extensão para Chrome que localiza e aplica cupons de descontos

O site possui versões para Android e iOS.

Pelando

Outro comparador é o Pelando. Os usuários enviam as ofertas que encontram online, e os demais membros podem votar se a oferta é “quente” ou “fria”. Isso faz com que o produto fique em destaque no portal, que também tem aplicativo para os sistemas da Apple e Google. Na plataforma, há uma seção para lojas favoritas, que podem ser seguidas pelos usuários. O Pelando também permite criar alertas por tipo de produto e outros filtros.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)