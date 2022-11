4 dicas para escolher o guarda-roupa ideal

Uma das promoções mais esperadas do ano por clientes e lojistas é a Black Friday. Muitas pessoas aproveitam o momento para comprar roupas, eletroeletrônicos e principalmente para trocar os móveis da casa, em especial o guarda-roupa.

Muitas vezes escolher o guarda-roupa ideal pode se tornar uma tarefa difícil, afinal, existem diversos modelos disponíveis no mercado, com vários tamanhos, cores, padrões e materiais de composição.

Para conseguir equilibrar o modelo com sua funcionalidade, design e qualidade, há algumas dicas que podem ser seguidas para ajudar na escolha do guarda roupa casal ou guarda roupa solteiro, chegando em uma decisão ideal. Confira a seguir as principais dicas para não errar na hora de comprar:

Guarda-roupas com portas de correr são excelentes alternativas para espaços pequenos (Divulgação Eletromóveis)

Medidas

O primeiro passo para a escolha do guarda-roupa ideal é realizar a medição de largura x comprimento x altura para o espaço reservado para o móvel no cômodo. Também é necessário considerar a quantidade de roupas e peças, e quantas irão utilizá-lo. Uma boa opção é escolher móveis funcionais com amplo espaço interno, gavetas e cabideiros. Caso o espaço seja pequeno, armários com portas de correr são ótimas opções.

Material

Para que tenha uma boa durabilidade e compense o investimento, um fator decisivo também é a qualidade do móvel. Há diversas opções de materiais e acabamentos. Os materiais para guarda-roupas mais utilizados na fabricação dos móveis em geral, são o MDF e o MDP, feitos a partir de madeiras de reflorestamento e resina sintética, que conferem um bom desempenho e ainda contam com tratamento antifúngico. Mas também há modelos que podem ser fabricados com a própria madeira.

Modelos

Uma das principais escolhas que deve ser levada em consideração é o modelo do guarda-roupa. No mercado estão disponíveis diversas opções, o modelo de duas portas é bastante compacto e individual, já os guarda-roupas de quatro portas são ótimos para quem não precisa guardar nada além das roupas, dispensando lugares para acessórios e roupas de cama. Os maiores são de 8 portas, ideais para casais. Uma observação importante é prestar atenção no espaço necessário de abertura das portas. O recomendado é deixar 60 cm livres à frente do móvel.

Opções de modelos com gavetas internas e nichos podem auxiliar na organização das roupas (Divulgação Eletromóveis)

Espaço Interno

Outra importante dica primordial é analisar a parte interna do guarda-roupa, hoje já existem modelos com espaços bem democráticos e diferenciados. Um bom exemplo, é um roupeiro 6 portas, com destaque para os calceiros de um lado, ideal para os homens, e do outro lado, espaço para vestidos, agradando bastante às mulheres. Nichos também são ideais para organização do guarda-roupa, pois além de serem ótimos para peças de linha, também comportam bolsas, caixas e acessórios, além dos modelos com gavetas internas para guardar roupas íntimas, lenços, meias e acessórios, que também são excelentes opções.

Com as dicas acima ficou mais fácil aproveitar a Black Friday e comprar o guarda-roupa dos sonhos. Na Eletromóveis você encontra uma variedade de marcas e o melhor preço do mercado. Clique aqui e saiba mais.