Procon divulga lista com sites que devem ser evitados para compras na Black Friday; veja quais são

Há uma semana da Black Friday, os consumidores devem ficar atentos às dores de cabeças comuns nessa época de promoções. Para ajudar nas compras, o Procon-SP divulgou a lista com 41 sites de vendas que devem ser evitados de se efetuar compras no próximo dia 25. Estes endereços on-line foram notificados pelo órgão, mas não responderam ou não foram encontrados. As informações são do portal Extra.

Ainda de acordo com a autarquia, alguns sites notificados estão fora do ar, mas podem voltar a qualquer momento, enquanto outros seguem operando normalmente.

Em 2021, mais de 700 reclamações foram registradas no Procon-SP. Os principais motivos foram: atraso ou não entrega do produto, pedido cancelado, mudança de preço, maquiagem de desconto e indisponibilidade do produto ou serviço.

Quais os sites listados pelo Procon que se deve evitar efetuar compras?

A lista foi criada em 2011 e sua última atualização realizada em julho deste ano. Veja abaixo todos os 41 sites que o Procon recomenda a todos evitarem:

Acessivelmodasbras.com.br

agachecomercial.net

Cintosbyhi.com.br

cofelen.com.br

compufree.com.br

coquelux.com.br

corpetesbrasil.com.br

Descontosbrasileiro.com

dimportbrasil.com.br

farejandoofertas.com.br

fazeventossp.com.br

feetoutlet.com

frozenshop.com.br

Gelniche.com.br

jumbomagazine.com.br

lalunacosmetics.com.br

Lbashop.com.br

livrariadoespirita.com.br

logusapostilas.com

lojafrozen.com.br

lojaskd.com.br

Lovelybox.com.br

luadishop.com.br

luxdecoracoes.com.br

mobyeletro.com

offthewall.com.br

Outletdasfraldas.com.br

outlettripp.com

peixeurbano.com.br

pneusdrive.com.br

premiumcode.com.br

primevarejista.com.br

resetway.com

Rosafashion.com.br

Santolarmoveis.com.br

Sigaofertas.com.br

tenisrun.com.br

usesofia.com.br

vl2b.com.br

voltzz.com.br

vortexair.com.br

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).