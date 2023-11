Quais os produtos mais vendidos da Black Friday? Veja os itens mais buscados na data promocional

A Black Friday é um dos eventos mais esperados do ano pelos consumidores e varejistas no mundo inteiro. Tradicionalmente, a data ocorre na última sexta-feira de novembro, com promoções ofertadas durante todo o mês. Estima-se que, só no Brasil, o período movimente cerca de R$ 15,5 bilhões em produtos e serviços de diversos segmentos, segundo pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Confira quais são os produtos mais procurados pelos clientes neste período:

Quais os produtos mais vendidos na Black Friday?

Em períodos de grande incidência de promoções, é comum que as pessoas optem por garantir a compra de produtos que possuem valores mais elevados durante do ano e na Black Friday não é diferente.

Veja a lista dos 10 produtos mais vendidos na Black Friday, segundo o site Netshow.me:



1 - Celulares

Queridinhos dos consumidores, os smartphones atraem multidões em busca de descontos na Black Friday.

2 - Notebooks

Neste período, os notebook são muito procurados por não serem tão acessíveis nas demais datas do ano.

3 - Geladeiras

Itens como geladeira possuem vendas certas durante a Black Friday, onde os consumidores aproveitam para adquirir ou renovar seus eletrodomésticos.

4 - Cosméticos

Os artigos de beleza são produtos com uma alta procura durante o ano todo, no entanto, clientes costumam comprar ainda mais durante a Black Friday em busca de descontos.

5 - Itens de informática

Itens de informática, além do notebook, também possuem grande procura neste período.

6 - TVs

As televisões são umas das grandes apostas dos varejistas que costumam facilitar pagamentos e ofertar descontos na compra do produto.

7 - Móveis

Aqueles que desejam mobiliar ou decorar as suas casas aproveitam os descontos em móveis realizados pelas grandes varejistas durante a Black Friday.

8 - Eletrônicos de áudio

Fones de ouvido de alta qualidade também são vendidos com frequência na Black Friday.

9 - Jogos

Para os entusiastas de videogames e streamers, a Black Friday é a época perfeita para comprar consoles, jogos e acessórios com preços mais baixos, e as lojas e fornecedores desse segmento costumam realizar promoções vantajosas durante esse período.

10 - Livros

Os amantes da leitura aproveitam os descontos para adquirir livros físicos e eBooks durante a Black Friday.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com