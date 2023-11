Bares e Restaurantes de Belém apostam na Black Friday e oferecem descontos aos clientes

A Black Friday já faz parte do calendário do Brasil, movimentando diferentes setores da economia que atraem consumidores com suas ofertas e programações especiais. Em Belém, o segmento de bares e restaurantes também está apostando na data. Vários estabelecimentos têm anunciado descontos ao longo da semana.

Gerente de um restaurante localizado em um shopping de Belém, Mateus Ribeiro conta que a expectativa é grande em torno da data, já que há um aumento no fluxo de pessoas durante a semana da Black Friday nesses centros comerciais. Em seu restaurante, a promoção iniciou nesta terça-feira (21) com a chamada Black Wine. Ele espera um crescimento de vendas entre 10 e 15% comparado com 2022.

“Nós teremos promoções principalmente voltadas para nossa adega de vinhos. Essas promoções estarão direcionadas com descontos de até 30%. Temos, hoje, mais de 60 rótulos na loja. O shopping funcionará em horário especial, até 23 horas e isso fará com que os restaurantes fiquem até 1h da manhã", diz Mateus.

Eliete Santos, empresária e dona de uma famosa doceira em Belém, conta que a semana da Black Friday está ocorrendo desde o dia 20 em seu estabelecimento e vai até o dia 26 de novembro, com descontos de 10% aos clientes, além de promoções, como a oferta de um torta salgada de três fatias na compra de um bolo de brigadeiro.

“Nessa Black Friday, de 10h até às 17h, a gente vai ter uma promoção que o cliente vai poder fazer sua encomenda para retirada em dezembro, independente de ser Natal ou Ano Novo. Ela vai poder encomendar docinhos e salgados, além do kit com bolo, salgados, doces e refrigerantes, que era de R$ 260 e agora, na Black Friday, estará custando apenas R$ 200. A expectativa é bem grande porque fizemos ano passado e deu muito certo", revela.

Segundo a empresária, no ano passado, o evento superou as expectativas. Além de divulgar nas redes sociais, ela também anunciou na televisão, o que lhe proporcionou ganho no volume de pedidos. Foram vendidos mais de 250 bolos na promoção da Black Friday de 2022. Para este dia 24, Eliete já estabeleceu uma meta de pelo menos 200 bolos e muitos kits para serem vendidos com descontos entre 10% e até 23%.

A data vem se tornando importante em termos de números para o segmento de bares e restaurantes e isso levou à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) a realizar uma pesquisa para identificar a movimentação da Black Friday neste ano. A previsão é de que sejam movimentados R$ 4,64 bilhões, registrando a maior cifra desde sua incorporação ao calendário do varejo em 2010. Isso representa um crescimento de 4,3% em relação ao ano passado, descontando a inflação.

Por outro lado, o advogado do sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares, Fernando Soares diz que, em regra, não existem muitas promoções de Black Friday no setor. Ele acredita que a data não causa impacto relevante no seguimento de restaurantes, bares e hotéis, mas chama atenção para as datas comemorativas de Natal e Ano Novo, principalmente o réveillon.

Segundo ele, há um deslocamento de clientes para fora da cidade em direção a balneários que causam uma movimentação não apenas no setor de hospedagem, mas também de alimentação fora do lar, porque as pessoas saem de suas casas e passam um longo período gastando.

“O mês de dezembro é o mês onde o setor mais fatura com confraternizações, almoços e jantares. Um ou outro associado podem fazer promoções de menor porte para atrair o público, mas não é uma tônica de nosso mercado e de nosso seguimento. A gente não vende um produto e sim um serviço então não faz muito sentido no nosso setor. ”

A Black Friday 2023 ocorre sempre na última sexta-feira de novembro e o dia de ofertas é realizado anualmente. O evento, que já se tornou parte de uma tradição e símbolo de consumo, vai promover liquidações e ofertas promoções em diferentes setores do varejo e de bares e restaurantes da cidade. Apesar da data oficial, lojistas antecipam ou estendem suas promoções e descontos por dias, semanas ou até mesmo o mês inteiro de novembro.