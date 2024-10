Black Friday 2024: Mercado Livre e Mercado Pago disponibilizam R$ 55 milhões em cupons de desconto

Com a Black Friday se aproximando, o Mercado Livre e o Mercado Pago já iniciaram os preparativos para o período de descontos em produtos do varejo e atacado. Em coletiva virtual a jornalistas nesta segunda-feira (21), a empresa divulgou alguns números sobre o período promocional.

Para 2024, o Mercado Livre investiu em R$ 40 milhões em cupons de desconto, com aumento de 50% seu investimento de marketing. O Mercado Pago, por sua vez, disponibilizou R$ 15 milhões em cupons e aumenta em 75% a quantidade de cupons que serão distribuídos em 2024.

Produtos mais buscados

A pesquisa “Panorama do Consumo | Black Friday 2024", feita com 27 mil respostas, mostra as principais categorias de produtos que mais devem ser procurados pelos usuários dentro da plataforma. Veja:

Eletrodomésticos Casa e Decoração Eletrônicos Celulares e acessórios de telefonia Moda Acessórios para veículos Supermercado Beleza e cuidados pessoais Esportes e fitness Ferramentas e bricolage

Neste ano, o segmento de Beleza ganhou destaque ao subir duas posições no ranking de preferências, evidenciando o aumento do interesse por essa categoria na plataforma. Além disso, a pesquisa revelou que sete a cada 10 pessoas já sabem o que vão comprar, enquanto 30% estão em busca dos "achadinhos".

Campanha de divulgação

A promoção iniciou nesta segunda-feira (21) e vai durar 43 dias. Durante esse período, figuras como Maisa e Marcos Mion ajudam a fortalecer a conexão com o público consumidor-sobretudo o jovem. Além disso, QR Codes integrados em várias plataformas, incluindo redes sociais e televisão, permitem que os consumidores aproveitem as oportunidades da Black Friday de maneira prática e acessível.

“A Maisa é uma celebridade que alcança um público amplo e diverso, além de ter uma construção sólida de credibilidade e engajamento com o público jovem, que estrategicamente está em nosso radar. Ao lado do Mion, ela vai mixar nossas mensagens e ajudar os consumidores a terem mais uma Black Friday de sucesso”, comenta Iuri Maia, Diretor de Estratégia de Marca do Mercado Livre

Entrega no mesmo dia

Em resposta à pergunta feita pelo Grupo Liberal na coletiva, o Mercado Livre garantiu "a entrega mais rápida do Brasil". A empresa disse ainda que deve seguir o mesmo padrão dos anos anteriores, com 50% das entregas no mesmo dia da compra, ou em, no máximo, dois dias, a depender da logística

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)