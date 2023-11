Consumidores são orientados a evitar compras impulsivas durante a Black Friday

O comércio, em virtude da Black Friday, oferece promoções e condições especiais de pagamento durante o mês de novembro, especialmente nesta sexta (24), dia ofical da data. proporcionando aos consumidores oportunidades de compra vantajosas. No entanto, a organização Akatu destaca a importância de se precaver contra compras desnecessárias e que ultrapassem o orçamento, alertando para o risco de compras por impulso que podem impactar negativamente as finanças familiares.

A entidade, que promove reflexões sobre consumo consciente, destaca a necessidade de os consumidores aproveitarem as promoções apenas para adquirir produtos essenciais, evitando ceder a tentações que possam ser prejudiciais tanto para eles quanto para a sociedade e o meio ambiente. O Akatu salienta que empresas e comerciantes têm a habilidade de influenciar os consumidores por meio de estímulos muitas vezes não percebidos conscientemente.

Diante desse cenário, a farmacêutica Fernanda Souza compartilha sua estratégia para evitar o consumo induzido pelo comércio, destacando a importância de não se expor a propagandas que possam influenciar compras desnecessárias. Ela enfatiza a necessidade de seguir firme nas decisões de compra, priorizando as necessidades reais e considerando o planejamento familiar.

Por outro lado, o diretor de atendimento do ProconSP, Rodrigo Tritapepe, alerta para o risco de endividamento causado pela facilidade de crédito durante a Black Friday. Ele destaca etapas para avaliação de compras, como ter condições financeiras para pagamento, avaliar a real necessidade da aquisição, buscar a média de preços no mercado e escolher fornecedores confiáveis.

A professora Cíntia Faccini, por sua vez, adota uma abordagem cautelosa em relação à Black Friday, destacando que, embora seja possível encontrar itens mais baratos em outras épocas, a ocasião oferece a oportunidade de adquirir produtos com descontos significativos. Ela ressalta a importância de evitar o acesso a propagandas para não sucumbir a compras não planejadas, enfatizando a realização de pesquisas de preços antes de efetivar qualquer compra.

Em caso de problemas nas compras, Rodrigo Tritapepe aconselha os consumidores a primeiro procurarem o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa e, se necessário, registrarem a reclamação no Procon. Persistindo o impasse, a via judicial é uma opção para pleitear os direitos do consumidor. Assim, a orientação é clara: aproveitar as promoções da Black Friday com responsabilidade e consciência.