Black Friday abre oportunidade para compra de carros novos e usados 

A Black Friday chegou e o setor automotivo promete aquecer com as vendas diante das promoções de carros usados, seminovos e novos. De acordo com especialista na área, essa temporada se prolonga até o final do ano, que é considerado o melhor período para a compra de veículos. Os descontos são variados e dependem das lojas e das fábricas.

Mauro Cleber é organizador do Mega Auto Feirão, no Pará, e tem experiência no mercado. Ele garante que a partir da Black Friday até o final do ano o consumidor terá oportunidade de promoção para a aquisição do veículo novo, seja ele vindo de fábrica ou um seminovo. As campanhas das promoções já estão disponíveis e as ofertas são variadas.

O cenário do mercado dos automóveis passou por diversas mudanças ao longo do ano, afirma Mauro Cleber. E essas mudanças são reflexo desde quando começou a pandemia. "Com a pandemia a venda dos veículos caíram. Em um primeiro momento a justificativa foi a falta de peças, num segundo momento foi o endividamento da população, o que refletiu na queda do poder de compra", pontua Cleber.

Em decorrência dessa desestabilização no mercado, Mauro Cleber disse que ocorreu um fenômeno de aumento de compra de carros usados e seminovos, pois os carros vindos de fábricas tiveram um salto alarmante nos preços. "Um carro que custava R$70 mil passou a custar R$110. Diante disso, as pessoas passaram a buscar pelos seminovos e esse cenário perdurou ao longo de 2023", destaca.

Mas nesse período do final do ano, esse cenário começa a modificar, pois as fábricas entenderam que precisam criar estratégias para aumentar as vendas e passaram a criar descontos e promoções para concorrer com as lojas de usados e seminovos. "Quem dita o mercado são as fábricas, pois se os carros novos baixaram de preços as lojas vão baixar também, pois para o consumidor não tem lógica em comprar um carro seminovo aproximado no valor de um novo", explica Mauro Cleber.

Diante disso, já é possível perceber uma movimentação das fábricas com descontos positivos, diferente do que ocorreu no início do ano.

Oportunidade até o final do ano

O Mega Auto Feirão de Natal retorna ao Estacionamento do Mangueirão de 6 a 10 de dezembro, oferecendo aos consumidores a última chance do ano para adquirir carros e motos novos. Com mais de 400 veículos em exposição, o evento promete ofertas, taxas de financiamento e condições exclusivas de pagamento.

As opções incluem carros com parcelamento em até 60 meses, com a primeira parcela somente em março, e motos em 48 meses, com a primeira parcela em janeiro. A entrada é facilitada, podendo ser parcelada no cartão de crédito. Além disso, a aprovação de crédito é realizada na hora.

Com diversas opções de modelos e valores variados, é considerado o maior feirão de carros do norte. A novidade do Mega Auto Feirão é que no sábado, 9 de dezembro, a partir das 15 horas, vai acontecer a Confraternização Automotiva de Natal.

Este encontro é organizado pela ASAAP- Associação Automóveis Antigos do Pará, Pará Fusca Clube, Club do Buggy, Família Car, Playboy Fusca, VAB – Veículos Antigos de Benevides, Carros Antigos Marambaia e Carros Antigos SIP, o evento terá a exposição de carros antigos, tunados e fora de série para os amantes deste segmento automotivo. O ingresso é um quilo de alimento não perecível.

A organização que é uma parceria da BIS Entretenimento e DUO-LAB incentiva a participação ativa do público, ressaltando a importância de aproveitar esta oportunidade única de realizar o sonho do novo carro ou moto. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (91) 98989 2666.