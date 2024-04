'Stopover': Companhia aérea lança serviço de parada gratuita em Belém; veja como funciona

A companhia LATAM anunciou que Belém, agora, está entre as capitais que atendem ao programa de 'Stopover' da companhia. Com essa facilidade, os passageiros poderão fazer uma parada na capital paraense por alguns dias, sem precisar comprar outro bilhete. A medida faz parte do programa "Conheça o Brasil Voando", do Governo Federal, e deve estimular o turismo local.

Além de Belém, o serviço que já estava disponível para viajantes que tinham conexão em São Paulo e Brasília foi ampliado pela companhia Latam, que agora oferece essa possibilidade também em Fortaleza, Recife, Manaus e Curitiba.

VEJA MAIS:

Serviço atrai mais visitantes e fortalece o turismo local

Para o Ministro do Turismo, Celso Sabino, esta é uma oportunidade para convidar mais turistas a conhecerem a cultura, gastronomia e pontos turísticos da capital do Pará. “Sem dúvida, essa iniciativa é um ganho para o comércio local e para o turismo local. Essa é também uma forma de melhorar e incrementar o número de visitações nessa cidade que é reconhecida pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como cidade criativa da gastronomia”, pontuou o ministro paraense.

Por enquanto, o serviço está disponível apenas para voos domésticos, mas o ministério planeja a expansão. “Estamos trabalhando para que outras cidades possam ter esse serviço, especialmente para viajantes internacionais em sua primeira conexão no país”, completou.

O que é o Stopover?

Este benefício funciona como uma “conexão prolongada”. Dessa forma, é possível que os passageiros passem mais tempo na cidade, ao invés de uma parada de apenas quatro horas, sem custo adicional. A parada estendida na cidade pode variar de 1 a 3 dias, tanto na ida quanto na volta da viagem.

Como solicitar o serviço?

Para incluir um stopover com a LATAM no seu itinerário de viagem é importante que você pesquise antecipadamente a viagem que quer realizar e confira se há conexão em uma das cidades onde ela oferece o serviço.

Para conferir a disponibilidade do serviço, é preciso entrar em contato com o assistente virtual da Latam via WhatsApp para solicitar o stopover. Só depois de falar com o atendimento da Latam é que você irá comprar sua passagem.

No caso de um voo internacional operado pela Latam, o serviço de stopover só está disponível para São Paulo.

“Conheça o Brasil Voando”

O programa é uma parceria entre o Ministério de Portos e Aeroportos e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), com o objetivo de estimular as viagens pelo Brasil, democratizar o acesso e a redução do custo operacional das empresas aéreas.

O Ministério do Turismo, apresentou em fevereiro deste ano, as primeiras aeronaves adesivadas da Latam e da Azul com a marca da iniciativa. A pasta também prepara outras ações para estimular as viagens. Como o Feirão Nacional do Turismo, com promoções de pacotes aéreos financiáveis, previsto para ser realizado entre 17 e 19 de maio.

“Vai ser uma espécie de Black Friday fora de época. As companhias aéreas estarão presentes, as grandes operadoras do Brasil e grandes agências de viagem estarão presentes, ofertando pacotes a preços promocionais, com condições de financiamento pelo Banco do Brasil e pela Caixa em até 60 meses”, explicou Sabino.