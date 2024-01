Celso Sabino afirma que governo está se esforçando para baratear passagens aéreas

O ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino, disse em entrevista à CNN, nesta quinta-feira (4), que o governo federal está empenhado em adotar diversas estratégias para diminuir o custo das passagens aéreas.

Sabino ressaltou que tornar o trânsito de turistas mais acessível dentro do país é uma missão fundamental para todos. “O governo brasileiro, através do Ministério do Turismo, tem trabalhado incansavelmente para reduzir o preço das passagens aéreas”, garantiu o ministro.

O ministro afirmou que o governo realizou reuniões com diversos protagonistas envolvidos no processo de redução do preço das passagens aéreas, incluindo companhias aéreas, distribuidores de combustíveis e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Essas interações visam a encontrar alternativas para tornar as viagens aéreas mais acessíveis aos brasileiros.

"Cada esforço está sendo feito para apresentar em breve uma solução que permita aos brasileiros viajar dentro do país de forma mais econômica", acrescentou Celso Sabino.

Exigência de visto: “reciprocidade”

Celso Sabino adiantou que o número de turistas em 2023 vai superar o de 2019, ano anterior ao da pandemia. E reconheceu que a exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, que entra em vigor, é uma dificuldade para a entrada no Brasil, mas defendeu a posição do Itamaraty ressaltando o direito à reciprocidade, ou seja, como um país trata o outro pode significar o mesmo tratamento de volta.

Mas o ministro garantiu que, diferentemente dos Estados Unidos, o processo de visto no Brasil será simplificado, o turista podendo fazer todo o processo por meio de um aplicativo, sem entrevista presencial.