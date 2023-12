Empresas aéreas apresentam propostas para diminuir preço das passagens

Nesta segunda-feira (18) as três maiores empresas aéreas do Brasil apresentaram suas propostas para reduzir o preço das passagens aéreas no país. A medida foi anunciada em apresentação do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e faz parte da 1ª etapa do Programa de Universalização do Transporte Aéreo.

As empresas Azul, GOL e Latam apresentaram propostas para reduzir o custo do transporte para o consumidor. As estratégias traçadas contam com uma reserva de passagens a preços mais em conta, se compradas com antecedência, despacho de bagagem gratuito para compras feitas em cima da hora e aumento na oferta de assentos.



Durante a apresentação, os executivos das empresas destacaram que as medidas são um aceno do setor privado para que o governo ajude na solução de problemas estruturais do setor. As principais reclamações são a alta judicialização, o preço do combustível de aviação e o difícil acesso a crédito pelas empresas.

Apesar de ter sido anunciado como a 1ª etapa do Programa de Universalização do Transporte Aéreo, não foram divulgados detalhes sobre a temática das eventuais outras etapas da medida ou um horizonte de início para o desdobramento do programa.

Em conversa com jornalistas, o ministro Silvio Costa Filho declarou que os efeitos das propostas para o barateamento das passagens serão analisadas dentro de um período de 12 a 24 meses.

O ministro já anunciou que tem buscado diálogo com o Poder Judiciário para a elaboração de marcos regulatórios que reduzam a judicialização do setor. Em relação ao preço do combustível, o governo montou um grupo de trabalho com integrantes dos ministérios de Minas e Energia, Turismo, Portos e Aeroportos e da Embratur. O grupo tem como principal objetivo apresentar propostas de redução do preço do combustível junto à Petrobras.

