Passagens aéreas até R$ 200: programa começa a funcionar ainda em abril, veja como será

O programa Voa Brasil, que vai garantir passagens aéreas por até R$ 200, vai começar a operar ainda em abril, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho anunciou nesta quarta-feira (4). Divulgada pelo governo federal em março do ano passado, a iniciativa estava prevista para ser lançada em janeiro de 2024, mas isso não ocorreu.

O início do programa foi anunciado por Silvio Costa em evento de lançamento do programa Asas para Todos, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), para incentivar a diversidade, a inclusão e a capacitação no setor aéreo.

Como vai funcionar o Voa Brasil

Serão oferecidas, no âmbito do programa, cinco milhões de passagens a R$ 200 para um público-alvo específico: aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem até dois salários mínimos e estudantes do Programa Universidade Para Todos (Prouni).

A previsão da Pasta, de acordo com o ministro, é de que cerca de 2,5 milhões de pessoas sejam beneficiadas neste primeiro momento. Não poderão ter acesso ao programa, no entanto, aqueles que voaram nos últimos 12 meses, como ele também adiantou.

A União não fará aporte de verbas na iniciativa. Em janeiro, Silvio Costa havia dito que o governo já reduziu o valor do combustível de aviação em 19% como contrapartida para as companhias aéreas.

Como o programa ainda está em ajuste final, não existem regras definidas para participar do Voa Brasil. O que se sabe é que as passagens serão disponibilizadas ao longo do ano, mas, principalmente, durante a baixa temporada. Nos meses de alta temporada, como férias escolares e de fim de ano, o número de passagens disponibilizadas dependerá de alguns fatores, já que nesses períodos há menos voos com vagas disponíveis.