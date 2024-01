Voa Brasil: saiba quando começa o programa do governo federal com passagens aéreas de até R$ 200

O programa "Voa Brasil", do governo federal, pretende facilitar o acesso a viagens aéreas pelos brasileiros e contará com a colaboração das três maiores companhias aéreas do Brasil - Latam, Gol e Azul. O Ministério de Portos e Aeroportos planeja disponibilizar cerca de 6 milhões de passagens aéreas ao custo de R$ 200 cada por mês, como um estímulo para tornar as viagens de avião mais acessíveis.

Como vai funcionar o programa Voa Brasil?

Márcio França explicou que cada beneficiário do programa poderá adquirir no máximo quatro passagens por ano, sendo cada bilhete referente a um trecho;

poderá adquirir no máximo quatro passagens por ano, sendo cada bilhete referente a um trecho; As companhias sugeriram a cobrança de até R$ 200 durante "períodos de ociosidade", como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro;

sugeriram a cobrança de até R$ 200 durante "períodos de ociosidade", como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro; O usuário não poderá escolher qualquer trecho. O benefício irá abranger voos que estiverem disponíveis nesses períodos;

não poderá escolher qualquer trecho. O benefício irá abranger que estiverem disponíveis nesses períodos; Não haverá investimento público no programa ;

; Para poder ter acesso às passagens mais baratas, a pessoa não pode ter voado nos últimos 12 meses;

Quem tem direito ao programa Voa Brasil?

De acordo com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o primeiro grupo de contemplados será o de aposentados do INSS que recebem até dois salários mínimos e estudantes do Programa Universidade Para Todos (Prouni). O ministro afirmou que esse público equivale a 20,6 milhões de pessoas, mas, que a previsão é de que cerca de 2,5 milhões sejam beneficiados em um primeiro momento.

O programa Voa Brasil já está funcionando?

Não. O ministro Silvio Costa Filho anunciou nesta terça-feira (9) que o programa Voa Brasil será lançado no final de janeiro ou início de fevereiro deste ano.

Quando começa o programa Voa Brasil?

Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o governo está empenhado em assegurar que, logo no início de fevereiro deste ano, aposentados federais e estudantes Prouni que visitarem o site do Voa Brasil já tenham a possibilidade de adquirir passagens. Segundo Costa Filho, a meta é que, já na ocasião do anúncio pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, previsto para a primeira quinzena de fevereiro, o sistema esteja em operação.