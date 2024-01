Governo anuncia Voa Brasil com passagens de até R$ 200 para aposentados e alunos do Prouni

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta terça-feira (9) que o programa Voa Brasil, do governo federal, será lançado no final de janeiro ou início de fevereiro. É meta do programa oferecer passagens aéreas mais acessíveis, estabelecendo o preço máximo de R$ 200 para dois grupos específicos: aposentados do INSS que ganham até dois salários mínimos e estudantes do Prouni.

A iniciativa, que representa a primeira fase do programa, busca beneficiar aqueles que não viajaram de avião nos últimos 12 meses. Silvio Costa Filho ressaltou que o anúncio da disponibilidade para a compra de passagens está previsto para o início de fevereiro, sendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva responsável por divulgar a quantidade de bilhetes aéreos que serão disponibilizados.

Ministro afirma que programa é "gradual"

A proposta inicial do programa, que originalmente deveria ser lançado em 2023, sob a gestão de Márcio França no Ministério de Portos e Aeroportos, prevê 1,5 milhão de passagens aéreas por mês para aposentados do INSS e estudantes do Prouni. No entanto, Silvio esclareceu que, neste momento, a inclusão de pensionistas não é possível, enfatizando que o programa é gradual e que o governo trabalha para ampliá-lo no futuro.

Além de destacar a necessidade de combater aumentos abusivos nos preços das passagens, o ministro apontou a redução no Querosene de Aviação (QAV) como um fator em que o governo está empenhado para diminuir os custos, visando tornar as viagens de avião mais acessíveis à população.