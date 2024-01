Blogueira é condenada a 30 anos de prisão por ter encomendado 'susto' que causou morte do ex

A blogueira Isabela Gomes Pereira, conhecida como Isa Gomes, foi condenada a 30 anos de prisão, como mandante da morte do ex-namorado, Leandro Rezende Morais, corrida no dia 28 de junho de 2022, em Contagem, na Grande BH. Outros três réus - Henrique Francisco Ramos Flores, Sinval Júnio Alves Faria e Vitor Ferreira Gabriel - foram condenados a 22 anos e meio por participação no crime. Conforme a decisão da Justiça de Minas Gerais, inicialmente, a pena deve ser cumprida em regime fechado, sem possibilidade de recorrer em liberdade.

O juiz Marco Paulo Calazans Guimarães, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Contagem, julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público para a condenação dos investigados por roubo majorado, em audiência realizada na última quinta-feira (4). Durante o julgamento, Isa Gomes negou que foi responsável pelo assassinato de Leandro. Ela admite que prometeu R$ 5 mil aos suspeitos para que dessem um "susto" no ex.

Crime

Investigação da Polícia Civil aponta que a influenciadora estava inconformada com o fim do relacionamento e planejou o crime por vingança, com a ajuda dos suspeitos. Leandro Moraes foi morto por asfixia, após ter a casa invadida pelos três homens. O plano de Isa era dar "um susto" no ex, "a ponto de deixá-lo em coma, no hospital".

A polícia concluiu que a influenciadora buscou os suspeitos no próprio carro e seguiu até o endereço de Leandro. Um deles pulou o muro e abriu o portão para os demais. Surpreendida enquanto dormia, a vítima foi agredida e asfixiada até perder a consciência. Em seguida, a mulher e os outros suspeitos deram chutes na vítima.

Leandro teve as mãos amarradas com uma extensão elétrica e foi asfixiado com o cabo de um circulador de ar. Os criminosos ainda levaram celular, televisor, perfumes, tênis, roupas, caixas de som portáteis e um carro avaliado em R$ 97 mil da casa da vítima.